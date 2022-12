Attilio Romita umilia Sarah Altobello: “Non ha status e capacità di comunicare”, lei: “Che schifo” Al Grande Fratello Vip, la caduta di stile di Attilio Romita che ha spiegato di non giudicare Sarah Altobello alla sua altezza. Alfonso Signorini ha commentato: “Ti ha dato della scema” e Sonia Bruganelli: “Vigliaccheria enorme”.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 12 dicembre, Alfonso Signorini ha mostrato cosa ha detto Attilio Romita su Sarah Altobello. Il giornalista ha spiegato di non ritenere la donna all'altezza delle persone che lui frequenta.

Cosa ha detto Attilio Romita su Sarah Altobello

In un confessionale, è stato chiesto ad Attilio Romita se sostituirebbe mai la sua fidanzata Mimma Fusco con Sarah Altobello. La risposta è stata di pessimo gusto:

Non mi potrei permettere di andare in giro, a cena con le persone che anche per lavoro frequento abitualmente, con una compagna così frufru. Ho bisogno di una donna che abbia una struttura, uno status e anche la capacità di comunicare con delle persone che hanno un background di un certo livello. Se andassi in giro con una simpaticona come Sarah penso che finiremmo male.

La reazione di Sarah Altobello

Alfonso Signorini ha evidenziato: "Sarah ti ha dato della scema praticamente". La concorrente è apparsa ferita dalle parole del giornalista, che reputava un amico:

Leggi anche Charlie Gnocchi strattona Daniele Dal Moro, la reazione di Alfonso Signorini

Sono sconvolta dalle parole di Attilio. Non mi aspettavo queste osservazioni sul mio conto. Non mi ritengo una persona leggera. Attilio sto tremando nel sentire queste parole. Dai, ma che schifo è. Ti vergogni di me? Non si tratta così una persona che ti è stata accanto. Mi hai offesa.

Mentre tutta la casa si schierava contro Romita, il vippone ha provato a giustificarsi: "Mi hanno chiesto se sostituirei Mimma con lei. A mio avviso il genere di donna che può starmi accanto è più vicino a Mimma. Ma il problema non si pone perché con Sarah non c'è mai stato nulla". Sonia Bruganelli ha commentato: "Ha detto una cosa di una bruttezza e di una vigliaccheria enorme".

La lettera di Mimma Fusco

Attilio Romita ha anche ricevuto una lettera dalla compagna Mimma Fusco. La donna è apparsa dubbiosa di potere ricostruire un rapporto di fiducia con il suo compagno. Ecco il testo della missiva:

Ciao Attilio, mai avrei immaginato di doverti scrivere una nuova lettera a poca distanza dalla precedente e con un altro tenore. Sono profondamente delusa e rammaricata dalle tue parole, dalla confidenza e dall'intimità che hai instaurato con un'altra in poco tempo e con facilità. Sono bastate due moine per farti capitolare e minare la tua integrità. Un uomo celebre per la sua sartoriale eleganza, ridicolizzato da un abbigliamento poco probabile. Ho cercato di ridimensionare il bacio con Patrizia, quello con Giaele, la leccata di gamba di Oriana, ma non quello che è accaduto con Sarah. Sei irriconoscibile. Come potrò ricucire la fiducia che nutrivo, sapendo che nella tua testa sono presenti altre mille. Lo hai dichiarato tu che non sei mai stato fedele. Cosa mi dovrò sentire dire, che la faccenda è risolta per le tue scuse pubbliche? Mi preoccupa il dopo. Hai detto e fatto tutto, sapendo che stavo a casa a guardarti. Un uomo innamorato non avrebbe mai permesso tutto questo. Un saluto, Mimma.

Attilio Romita ha premesso che "Sarah non si merita questo", riferendosi alle parole dette su Altobello in confessionale, poi – in lacrime – ha replicato alla sua compagna: