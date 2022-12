GF Vip, Daniele in lacrime per la sorella: “Ho provato a essere un fratello di cui non vergognarsi” Ingresso a sorpresa in casa per Daniele Dal Moro, che ritrova la sorella Michela: “Mi è sempre stata vicino anche nei momenti più difficili”.

Sorpresa per Daniele Dal Moro al GF Vip. Nel corso della puntata del 12 dicembre l'inquilino della Casa ha avuto modo di incontrare una delle persone a lui più care. Un affetto tradito dall'enorme commozione mostrata da Daniele quando Signorini gli ha chiesto di parlare del rapporto con Michela, prima ancora del suo ingresso in casa a sorpresa. "Io e mia sorella abbiamo tanti anni di differenza, quindi chiaramente quando io ero più giovane lei era troppo piccola per capire. però nei momenti peggiori per me mia sorella c'è sempre stata, facendo tutto quello che poteva fare. Passava le notti con me anche se doveva andare a scuola, a farmi praticamente da cuscino".

Le lacrime di Daniele

Quando parla di momenti peggiori, Daniele fa riferimento a quanto aveva raccontato in passato rispetto ai problemi di dipendenze da droga che ha dovuto affrontare in giovinezza e che, evidentemente, anche sua sorella lo ha aiutato a superare. "Non parliamo molto del bene che ci vogliamo, ma entrambi sappiamo quello che siamo l'un per l'altra – ha detto Daniele a Signorini, faticando a trattenere le lacrime – Ho sempre provato a essere per lei non dico un esempio, perché ne ha altri migliori di me, ma di essere un fratello di cui non vergognarsi".

L'ingresso in casa di Michela

Quindi è arrivato il momento dell'ingresso in casa di Michela che, con il sorriso, ha provato a trasferire al fratello il grande affetto che in questo momento dall'esterno le persone a lui più vicine provano nei suoi confronti: "Stai facendo un grande percorso, hai quella storia lì e ormai sei così. Non farti condizionare, ragiona con la tua testa. Stai tirando fuori la vera persona che sei e non il personaggio. Ora devi divertirti, prendere questo gioco anche con la dovuta leggerezza. Siamo felici di vedere che sei rimasto integro e fedele ai tuoi ideali. Continua a essere te stesso, perché l'onestà paga".