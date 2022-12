Luca Onestini gela Nikita Pelizon: “Non la vedo come mia possibile fidanzata, se è gelosa mi allontano” Al Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha chiesto a Nikita Pelizon e Luca Onestini di fare chiarezza circa il loro rapporto. Ecco cosa hanno dichiarato.

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 12 dicembre, Alfonso Signorini ha voluto approfondire il rapporto tra Luca Onestini e Nikita Pelizon. Il concorrente, quando il conduttore ha detto di avere assistito a un avvicinamento, ha precisato: "In realtà ci stiamo conoscendo, non è successo nulla".

Cosa è successo tra Nikita Pelizon e Luca Onestini

Tramite una clip, Alfonso Signorini ha fatto un sunto di quanto successo tra i due vipponi in questi giorni. Nikita ha spiegato: "Mi dà fastidio quando tocca la gamba a un'altra, quando prende in braccio un'altra e mi dà fastidio che mi dia fastidio". Più distaccato Luca:

Non c'è nessuna esclusiva. Non si può farmi notare come cose sconvenienti il fatto che io rida o giochi con altre persone. Ripeto, non stiamo insieme, non c'è neanche stato niente. Per me l'amicizia è una cosa fantastica uguale.

Dal Moro, invece, non crede a questo rapporto: "Onestini pensa di andare avanti con la ship fasulla, non gliene frega niente di Nikita, lo vedrebbe anche un cieco".

Luca Onestini al momento non vede Nikita come una possibile fidanzata

Luca Onestini, dopo la messa in onda della clip, ha chiarito di non avere intenzione di limitarsi per via della gelosia di Nikita Pelizon: "Io il contatto fisico ce l'ho con tutti, uomini e donne. Se a lei dà fastidio questo, mi devo staccare un po' più da Nikita, non posso essere diverso da me stesso. Se vedo un futuro sentimentale con lei? Con lei sto molto bene e sto approfondendo. Se mi chiedi se oggi la vedo come una fidanzata, ti dico di no". Nikita Pelizon, dal canto suo, si è detta pronta a prendere una cantonata: "Io lo sto conoscendo. Al limite mi prenderò un bel palo, ma non un palo piacevole". Luca ha concluso chiarendo: "Vederla piangere mi dispiace molto. […] Più che dire che oggi o domani come mia fidanzata non la vedo, che devo dire".