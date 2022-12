Charlie Gnocchi strattona Daniele Dal Moro, la reazione di Alfonso Signorini Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 12 dicembre, Alfonso Signorini ha parlato delle numerose liti avute da Charlie Gnocchi in questi giorni.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I giorni trascorsi, sono stati particolarmente litigiosi per Charlie Gnocchi, sia con Edoardo Tavassi che con Daniele Dal Moro. Nel corso della puntata trasmessa il 12 dicembre, Alfonso Signorini ha voluto permettere al concorrente di chiarire le circostanze di queste liti.

Il confronto tra Charlie Gnocchi e Edoardo Tavassi

Secondo Charlie Gnocchi, Edoardo Tavassi non sarebbe sincero. A sua volta, Tavassi ha detto del conduttore radiofonico: "È incoerente, ipocrita e falso". E, in diretta, ha continuato:

Charlie va a seconda di come gli conviene, in superled dice una motivazione, poi dice che siamo amici. Non siamo amici. Cambia continuamente idea. E a me l'incoerenza non piace.

Anche Charlie Gnocchi ha detto la sua su Edoardo: "A Tavassi dico che ammiro il suo talento comico, fa ridere, ma è anche insicuro. Di me ha paura, fa le sue battute ogni giorno, ha il suo copioncino, ma nei miei confronti è sempre stato saccente. Io da autore dico che potrebbe sfondare perché ha delle capacità". A questo punto, Alfonso Signorini è intervenuto e ha rimarcato come Gnocchi in puntata tenda sempre a ridimensionare le liti avute in settimana:

Charlie i tuoi comportamenti seguono sempre uno schema fisso. Tu dici "Ok, è successo, però è uno scherzo, siamo rimasti amici". Se dici che Tavassi è un pagliaccio, deve far ridere, fai anche tu il tuo copione, ripeti sempre la stessa manfrina.

La lite con Daniele Dal Moro, Charlie lo strattona

In questi giorni, Charlie Gnocchi ha litigato anche con Daniele Dal Moro, che lo ha definito "un bel parac*lo". In una lunga clip, Alfonso Signorini ha mostrato la scena in cui Charlie ha strattonato Daniele Dal Moro. Il conduttore ha commentato: "A parte i modi, lo strattonare, che è quello che avevi criticato a Daniele, di mettersi a due centrimetri da Patrizia, poi lo hai fatto anche tu". Ma Charlie in puntata ha stemperato i toni:

Daniele è un bravo ragazzo che però non ammette i suoi errori. Dice che mi vuole bene, è un ragazzo che viene lì, ti dà un abbraccio, però non vuole sapere niente di te.

Anche Antonino Spinalbese è apparso critico nei confronti di Charlie: "L'ho perdonato quattro volte, ma il suo gioco è sempre lo stesso. In base a come va la giornata, diciamo, che può metterti in difficoltà".