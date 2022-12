Charlie Gnocchi strattona Daniele Dal Moro durante un’accesa lite, la regia del GF Vip censura Charlie Gnocchi e Daniele Dal Moro dopo la puntata del GF VIP, nella notte, si sono resi protagonisti di un’accesa lite che si sarebbe potuta trasformare in rissa: quando il conduttore radiofonico ha strattonato il suo inquilino, la regia del GF ha censurato cambiando inquadratura.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera dopo la puntata del Grande Fratello Vip Charlie Gnocchi e Daniele Dal Moro hanno litigato furiosamente al punto che la regia ha censurato la diretta, cambiando inquadratura. Lo scontro si sarebbe acceso dopo l'accusa dell'ex tronista contro il suo inquilino: "Non ho mai detto una parola cattiva su di te, tu parli alle spalle". Il conduttore radiofonico non avrebbe gradito le parole del Vip, così si è infuriato: dopo l'accesa discussione l'ha strattonato spingendolo verso l'interno della casa. "Vai via altrimenti di dò un'altro calcio nel cu*o", le parole dell'ex tronista.

Lo scontro tra Daniele Dal Moro e Charlie Gnocchi nella notte

Quando Charlie Gnocchi, senza microfono, si è avvicinato a Daniele Dal Moro in cucina mentre parlava con Antonino e Oriana, l'ex tronista ha sbottato: "Non ti rispondo neanche perché non ti do modo di fare le clip". Da lì sarebbe partita un'accesa discussione trasferitasi in veranda: "Ho mai detto una parola cattiva su di te? Rispondimi, te ne vai perché hai paura di avere una conversazione?". "Io non sono un parac*lo, mi hai dato un calcio nel c*lo che mi mandavi all'ospedale", la replica di Gnocchi che si è infuriato: "Non parlo avanti gli altri, sono tutti tuoi amici. Vieni con me, andiamo a parlare", le parole accompagnate da spinte e strattonate. "Stai fermo, ho la sigaretta" ha risposto Dal Moro prima che la regia del reality cambiasse inquadratura.

"Vai via altrimenti ti dò un altro calcio in cu*o"

Prima dell'accesa lite Daniele Dal Moro avrebbe dato un calcio a Charlie Gnocchi. Stando a quanto trapela dai video che circolano su Twitter i due avrebbero già discusso animatamente lontano dalle telecamere. "Vai via altrimenti ti dò un'altra scarpata nel cu*o" sono state le parole dell'ex tronista, furioso con il suo inquilino. Non crede più ad una parola detta da Gnocchi: "La tua pagliacciata per me è finita oggi".