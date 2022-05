Eurovision 2022, gaffe di Storie Italiane: “Questa sera la seconda semifinale”, ma va in onda domani Il programma di Rai1 ha fatto una gaffe colossale che non è passata inosservata, dando appuntamento a questa sera per la seconda semifinale di Eurovision. Ecco quando andrà in onda.

Nel corso della puntata odierna di Storie Italiane, durante lo spazio finale di commento alla prima semifinale dell'Eurovision 2022, il programma di Rai1 ha fatto una gaffe colossale che non è passata inosservata, dando appuntamento a questa sera per la seconda semifinale. Presenti in studio, oltre alla conduttrice Eleonora Daniele, anche Enrico Silvestrin che commentava la puntata e il record di ascolti. Peccato però che questa sera non è previsto alcun appuntamento con Eurovision. Casomai è tutto per domani, giovedì 12 maggio, quando ci sarà la seconda semifinale di Eurovision 2022.

La seconda semifinale di Eurovision 2022

La seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2022 andrà in onda giovedì 22 maggio sempre in prima serata su Rai1. Resta invariata la conduzione internazionale, affidata a Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. Il commento italiano è invece a cura di Gabriele Corsi, Cristiano Malgioglio e Carolina Di Domenico. Nella seconda puntata ascolteremo gli ultimi diciotto brani in gara, i migliori dieci arriveranno in finale nella puntata di sabato 14 maggio. Ci saranno come ospiti Il Volo, poi è previsto anche un duetto tra Mika e Laura Pausini.

I 18 brani in gara nella seconda semifinale

Ecco l'elenco completo dei 18 brani in gara per la seconda semifinale di Eurovision. Ci sono anche vecchie conoscenze del mercato discografico italiano, tra tutte la maltese Emma Muscat e i finlandesi The Rasmus. C'è ovviamente anche Achille Lauro, in gara per San Marino.

Chanel – SloMo (Spagna)

Malik Harris – Rockstars (Germania)

Sam Ryder – Space Man (Regno Unito)

Cornelia Jakobs – Hold Me Closer (Svezia)

Konstrakta – In Corpore Sano (Serbia)

Emma Muscat – I Am What I Am (Malta)

Achille Lauro – Stripper (San Marino)

Andrea – Circles (Macedonia del Nord)

Stefan – Hope (Estonia)

Ochman – River (Polonia)

Vladana – Breathe (Montenegro)

Nadir Rustamli – Fade To Black (Azerbaijan)

The Rasmus – Jezebel (Finlandia)

Michael Ben David – I.M (Israele)

Brooke – That's Riche (Irlanda)

Circus Mircus – Lock Me In (Georgia)

Sheldon Riley – Not The Same (Australia)

Andromache – Ela (Cipro)

WRS – Llámame (Romania)

Jérémie Makiese – Miss You (Belgio)

We Are Domi – Lights Off (Rep. Ceca)