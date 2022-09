Chi sono i tronisti di Uomini e Donne 2022/2023: Federica, Lavinia, Federico N. e Federico D. Federica Aversano, Lavinia Mauro, Federico Nicotera e Federico Dainese sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne. La nuova edizione del dating show andrà in onda a partire da lunedì 19 settembre, alle ore 14:45 su Canale5.

Uomini e Donne torna su Canale5 lunedì 19 settembre. In questi giorni, sono stati presentati i quattro nuovi tronisti, protagonisti della nuova edizione del programma condotto da Maria De Filippi. A cercare l'amore nel dating show che va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 saranno Federica Aversano, Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico Nicotera. Ecco chi sono, quanti anni hanno, che lavoro fanno e i loro profili Instagram.

Federica Aversano

Federica Aversano tronista di Uomini e Donne

Federica Aversano è la nuova tronista di Uomini e Donne. Ha 28 anni, è originaria di Santa Maria Capua Vetere ed è madre di un bambino, Luciano Giuseppe. È già nota al pubblico del dating show di Maria De Filippi, per avere corteggiato Matteo Ranieri. È arrivata alle battute finali, ma il tronista le ha preferito Valeria Cardone. Durante il suo percorso nel programma di Canale5, aveva catturato anche l'interesse di Riccardo Guarnieri. Ora torna in studio per cercare l'amore:

Per piacermi, un uomo deve farmi sorridere. Deve essere sveglio, simpatico, solare, deve avere la ‘cazzimma’ ma non deve essere uno sbruffone. Non cerco un padre per mio figlio, che un padre ce l’ha già. Cerco un compagno che con me condivida tutto, che non scappi al terzo caffè e che mi dia le attenzioni che mi mancano da un po’. Credo molto in questo programma e spero che arrivi il mio lui, il mio ‘per sempre’.

Il suo profilo Instagram è @federicaaversano.

Lavinia Mauro

Lavinia Mauro tronista di Uomini e Donne

Lavinia Mauro è la nuova tronista di Uomini e Donne. Originaria di Roma, ha 26 anni. Nella vita studia Scienze Politiche e Relazioni Internazionali. Quanto alla sua famiglia, la madre è un'imprenditrice, mentre il padre è un avvocato. Aveva già partecipato a Uomini e Donne nel 2018 per corteggiare Nicolò Brigante, ma l'esperienza si concluse in brevissimo tempo. Quanto all'uomo che cerca, ha dichiarato:

Un uomo per conquistarmi deve essere paziente e tenace. E non deve farmi annoiare perché tendo a stancarmi facilmente e a perdere l’entusiasmo iniziale. Mi piacciono i ragazzi sportivi. Non faccio spesso il primo passo. Sono un po’ all’antica su questo: l’uomo deve fare l’uomo.

Il suo profilo Instagram è @laviniamauro.

Federico Dainese

Federico Dainese tronista di Uomini e Donne

Federico Dainese è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Ha 25 anni e vive a Genova. Nella vita fa l'odontotecnico nello studio dentistico del padre. Al lavoro, accosta anche la grande passione per la pallanuoto, che lo ha portato a vincere uno scudetto. È una vecchia conoscenza di Uomini e Donne. Era tra i corteggiatori di Veronica Rimondi. Nel dating show di Maria De Filippi spera di trovare "una ragazza sincera, una persona che mi voglia per quello che sono e non per quello che ho e quello che faccio". Il suo profilo Instagram è @daino97.

Federico Nicotera

Federico Nicotera tronista di Uomini e Donne

Federico Nicotera è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Ha 25 anni, vive a Roma con la madre e le due sorelle e nella vita fa l’ingegnere aeronautico. A causa dell’assenza di suo padre, si è visto costretto a crescere in fretta, per occuparsi della sua famiglia. Ha le idee molto chiare sulla donna che cerca:

Accanto a me voglio una donna forte, con la propria identità e che sappia cosa vuole nella vita. Per lei devo rappresentare un valore aggiunto, non devo essere la metà mancante. Una donna che sappia starmi vicino, che possa essere presente per me, ma che allo stesso tempo mi sfugga. Deve essere fuoco, deve bruciare.

Il suo profilo Instagram è @federiconicotera1.