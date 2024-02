Carmen Russo: “Giusto sia Luxuria a condurre l’Isola dei famosi. Ilary Blasi? Servono novità” Carmen Russo, ex concorrente dell’Isola dei famosi, commenta positivamente la scelta della conduzione ricaduta su Vladimir Luxuria. L’ex opinionista prenderà il posto di Ilary Blasi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Carmen Russo commenta con gioia la notizia della conduzione dell’Isola dei famosi affidata a Vladimir Luxuria. Intercettata da Tag24 alla presentazione del nuovo programma di Cinecittà World, l’ex concorrente del reality show di Canale5 si dice soddisfatta che sia proprio Luxuria, già ex concorrente e in seguito inviata e opinionista, a debuttare al timone del reality:

Io sono molto contenta per Vladimir perché ha fatto un percorso meraviglioso: ha fatto la concorrente, è stata inviata, opinionista. Era giusto che presentasse lei il programma. Il fatto che non ci sia più Ilary mi dispiace perché è una bella presenza ma sono dell’idea che bisogna rispettare le decisioni editoriali prese. Forse i programmi hanno anche bisogno di quel tocco di novità, proprio tornando al discorso di prima: i cambiamenti, le sorprese in questo mondo servono. Vladimir è stata una grand scelta. Io ho fatto 3 isole, due in Italia e una in Spagna. La prima Isola l’ho fatta io, quando nessuno sapeva cosa fosse.

Il commento di Vladimir Luxuria: “Sono molto felice”

Luxuria ha commentato la notizia della conduzione in diretta a Pomeriggio5 nella puntata del 31 gennaio. “Sono molto felice”, ha dichiarato di fronte all’amica Myrta Merlino, “Non mi sembra ancora vero, l’ho sperato, è un bel sogno che si avvera”.

Ilary Blasi lo aveva detto: “Da opinionista alla conduzione è un attimo”

Era stata Ilary Blasi la prima ad avanzare l’ipotesi che un giorno la conduzione dell’Isola dei famosi sarebbe passata a Vladimir, all’epoica opinionista, Facendo riferimento a quanto era già accaduto con il Grande Fratello – reality che ha condotto per diversi anni prima che il timone passasse ad Alfonso Signorini, suo ex opinionista – la ormai ex conduttrice dell’Isola aveva previsto quanto sarebbe accaduto qualche anno più tardi: “Sei stata naufraga, poi hai fatto l’inviata, in seguito l’opinionista. Ti manca solo di condurla. Ti manca solo quello ma tu sai che dall’opinionista alla conduzione è un attimo. Io lo so bene”. A Ilary dovrebbe essere affidata la conduzione della prossima edizione di Battiti Live.