Ascolti tv sabato 11 novembre: chi ha vinto tra Ballando con le Stelle e Tu si que vales Gli ascolti tv di sabato 11 novembre 2023: chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tra Canale 5 con Tu si que Vales e Rai Uno con una nuova puntata di Ballando con le stelle. Tutti i dati auditel.

A cura di Gaia Martino

Il palinsesto televisivo di ieri, sabato 11 novembre 2023, ha regalato ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione, attualità e film. Su Rai Uno è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le Stelle: lo show di Milly Carlucci ieri sera ha visto i saluti di Lino Banfi, che ha deciso di ritirarsi, e l'eliminazione di Ricky Tognazzi, in gara con Tove Villfor. Su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento con Tu Si Que Vales con Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto in versione giudici. Ecco chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tv.

La sfida tra Ballando con le stelle e Tu si que vales

Su Rai Uno il nuovo appuntamento con la gara di Ballando con le stelle, conclusosi con un ritiro, un'eliminazione e l'infortunio di Sara Croce, preceduto dal segmento Tutti in Pista a 3.717.000 spettatori e il 20.2%, dalle 21:23 alle 1:13 ha conquistato 3.188.000 spettatori pari al 23.2% di share. La penultima puntata di Tu Si Que Vales in onda su Canale 5 ieri, sabato 11 novembre 2023, che ha visto la commozione di Gerry Scotti, ha segnato invece 3.904.000 spettatori con uno share del 27.9%. Il prossimo sabato 18 novembre andrà in onda la finale del talent.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Su Rai Due ieri sera, sabato 11 novembre, è andato in onda S.W.A.T. ed ha intrattenuto 741.000 spettatori pari ad uno share del 4,3 %. Macondo su Rai Tre ha registrato 341.000 spettatori con uno share del 2.2 %. Su Rete 4 Miami Supercops ha intrattenuto 461.000 spettatori pari ad uno share del 2,8 %. Sonic: Il Film 2 su Italia Uno ha segnato 676.000 spettatori pari ad uno share del 4,1 %. In altre parole su La7 è stato seguito da 980.000 spettatori, share del 5,6 %. Su Tv 8 Alessandro Borghese con 4 Ristoranti ha tenuto davanti al video 324.000 spettatori pari ad uno share del 1,9 %. Sul NOVE Accordi & Disaccordi ha registrato 413.000 spettatori, share del 2.4 %.