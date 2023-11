Ballando con le stelle 2023, Ricky Tognazzi eliminato: la classifica della quarta puntata La coppia eliminata della quarta puntata di Ballando con le stelle è quella composta da Ricky Tognazzi e Tove Villfor. Prima in classifica Paola Perego. Lino Banfi si è ritirato.

Sabato 11 novembre è andata in onda la quarta puntata di Ballando con le stelle. Milly Carlucci, sin da subito, ha assicurato agli spettatori che ci sarebbe stata un'eliminazione. E così è stato. A lasciare il programma sono stati Ricky Tognazzi e Tove Villfor. In apertura di puntata, inoltre, Lino Banfi ha comunicato ufficialmente l'addio a Ballando. L'attore ha spiegato che da quando ha subito un'operazione d'urgenza ai denti assume antibiotici ogni giorno. Ciò non gli ha permesso di continuare. Così, Milly Carlucci ha deciso di riammettere in gioco i due concorrenti che erano allo spareggio Rosanna Lambertucci e Giovanni Terzi, ma con un malus di 10 punti. Nella classifica stilata dalla giuria composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli e dopo il tesoretto assegnato da Alberto Matano e Rossella Erra, Paola Perego e Angelo Madonia si sono posizionati primi, mentre Ricky Tognazzi e Tove Villfor si sono posizionati ultimi.

Chi è il concorrente eliminato della puntata dell'11 novembre

Dopo avere aggiunto alla classifica della quarta puntata i voti del pubblico da casa, sono giunte allo spareggio due coppie: Lorenzo Tano e Lucrezia Lando contro Ricky Tognazzi e Tove Villfor. Gli spettatori hanno avuto modo di esprimere la loro preferenza con un like sui social alla foto di una o dell'altra coppia. Ad avere la peggio è stato Ricky Tognazzi, che ha ricevuto il 19% delle preferenze contro l'81% ricevuto da Lorenzo Tano. Il regista e attore, dunque, è stato eliminato da Ballando con le stelle 2023. In attesa del ripescaggio che avverrà nelle prossime puntate.

La classifica della quarta puntata

Di seguito la classifica della quarta puntata di Ballando con le stelle, trasmessa sabato 11 novembre, ottenuta dai voti assegnati dalla giuria composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli e dal tesoretto assegnato da Alberto Matano, che ha dato 30 punti a Paola Perego e da Rossella Erra, che ha dato 30 punti a Rosanna Lambertucci. La seguente classifica non tiene conto dei voti social espressi dal pubblico, che non vengono resi noti in puntata: