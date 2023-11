Infortunio per Sara Croce a Ballando con le stelle: “Frattura della costola” Sara Croce si è infortunata mentre faceva le prove a Ballando con le stelle. La concorrente ha riportato una frattura composta della costola.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Non c'è edizione di Ballando con le stelle che non sia funestata dagli infortuni. L'ultima concorrente a farsi male è stata Sara Croce. Si è fratturata una costola durante le prove. Nonostante tutto ha portato a termine la sua esibizione ed è riuscita a convincere la giuria nel corso della quarta puntata, trasmessa sabato 11 novembre.

Sara Croce si è infortunata durante le prove di Ballando con le stelle

Durante una presa, Sara Croce si è fatta male. Sentendo la sua espressione di dolore, il ballerino Luca Favilla l'ha messa subito giù. Sara ha lasciato la sala prove per sottoporsi ai controlli. Il giorno seguente ha comunicato l'esito al suo compagno d'avventura: "Frattura composta. Non è la fine del mondo, poteva andare peggio. Mi stava venendo bene la coreografia e ovviamente costola rotta". Il ballerino, allora, le ha spiegato che sarebbe stato tutto più complicato perché avrebbe dovuto prestare attenzione alle aree del corpo vicine alla frattura. I due hanno lavorato sodo e sono riusciti a convincere la giuria.

Nonostante la frattura, Sara Croce convince la giuria

Sara Croce e Luca Favilla hanno convinto la giuria con la loro rumba. Guillermo Mariotto ha commentato: "Non hai sbagliato una virgola, sei un'altra donna rispetto all'inizio. Il risultato è magnifico. Abbiamo una nuova concorrente contro Wanda Nara". Alberto Matano si è complimentato e ha chiarito che nella scorsa puntata l'ha provocata per ottenere una reazione che puntualmente è arrivata: "Nonostante la frattura, c'è stata una bellissima performance. Quello di Ballando è un percorso che serve a fare conoscere il personaggio, a suscitare reazioni. Quello che può essere percepito come una provocazione, in realtà provoca una reazione". Complimenti anche da Ivan Zazzaroni: "Qui è il baco che diventa farfalla. Sei stata femmina, sensuale, ti sei lasciata andare". Più cauto Fabio Canino: "A me lei piace, ma mi piaceva anche prima. Siamo a un buon livello ma ti vedo allo stesso livello della scorsa puntata". Carolyn Smith, invece, ha visto il miglioramento. Selvaggia Lucarrelli, infine, si è detta d'accordo con Fabio Canino: "Ci sono stati dei progressi, però rispetto alla puntata precedente ho visto un passo indietro". Sara Croce ha ottenuto 37 punti.