Ascolti tv lunedì 20 novembre: chi ha vinto tra Ucraina-Italia e il Grande Fratello Gli ascolti tv di lunedì 20 novembre: chi ha vinto la sfida tra Rai Uno con Ucraina-Italia e Canale5 con il Grande Fratello. Tutti i dati auditel della serata.

A cura di Gaia Martino

Il palinsesto televisivo nella serata di lunedì 20 novembre ha regalato ai telespettatori intrattenimento, calcio, film e serie tv. Rai 1 ha trasmesso la partita decisiva per l'Italia che, dopo aver giocato contro l'Ucraina, ha conquistato la qualificazione agli Europei 2024. Su Canale5 è andata in onda, in diretta, una nuova puntata del Grande Fratello: ieri sera la casa ha aperto la porta a due nuovi concorrenti, Marco Maddaloni e Sara Ricci, ma ha salutato Ciro Petrone, attore che ha deciso di abbandonare il gioco. Ecco chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tv.

La sfida tra Rai Uno con Ucraina-Italia e Canale5 con il Grande Fratello

Boom di ascolti per la partita Ucraina-Italia che ha permesso agli azzurri di ottenere il pass per il torneo continentale in Germania, gli Europei 2024. Il match andato in onda su Rai Uno ha raggiunto il maggior numero di spettatori: è stato seguito, infatti, da 8.783.000 telespettatori pari ad uno share del 38.65 %. Il nuovo appuntamento con il Grande Fratello, invece, ha tenuto incollati davanti al piccolo schermo 2.593.000 spettatori e registrato uno share del 18.85 %.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Gli ultimi saranno ultimi, programma andato in onda su Rai2, ha conquistato 1.202.000 spettatori pari ad uno share del 6.09 %. Indovina chi viene a cena su Rai3 ha raggiunto 943.000 spettatori con uno share del 4.53%. Quarta Repubblica su Rete4 ha totalizzato 926.000 spettatori pari ad uno share del 6.04 %, Richie Rich – Il più ricco del mondo ha segnato invece 764.000 spettatori pari ad uno share del 3.79 %. Su La7 il docufilm Tina – What’s Love Got To Do With It, biopic diretto da Brian Gibson sulla vita della cantante Tina Turner, ha totalizzato 503.000 spettatori pari ad uno share del 2.67 %. Io prima di te su Tv8 ha raggiunto 365.000 spettatori, share del 1.90 %. Il Contadino Cerca Moglie sul NOVE ha totalizzato 462.000 spettatori pari ad uno share del 2.16 %.