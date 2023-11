Stasera in tv, cosa vedere oggi 20 novembre 2023: i programmi, i film e le serie in prima serata Stasera in TV, 20 novembre 2023: la guida completa con i programmi, le serie e i film in onda in prima serata. Su Rai1 le qualificazioni per gli Europei 2024 con il match Ucraina Vs Italia mentre su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello durante la quale scopriremo l’esito del televoto.

Cosa vedere oggi, lunedì 20 novembre, in tv: la guida completa con i programmi, i film e le serie in onda sulle reti Rai, Mediaset e sui principali canali gratuiti. Stasera, in prima serata, avremo in tv il calcio con le qualificazioni per gli europei, l'intrattenimento con il Grande Fratello e i migliori film.

Qualificazioni Europei 2024 – Ucraina Vs Italia – Rai 1

Partita decisiva per l'Italia che questa sera contro l'Ucraina si gioca la qualificazione agli Europei 2024: agli Azzurri di Spalletti basta un punto per conquistare il secondo posto nella classifica del girone.

Gli ultimi saranno ultimi – Rai 2

Luciana Colacci è una donna normale e molto semplice che sogna solo di condurre una vita dignitosa assieme a suo marito Stefano. Proprio quando il suo sogno d’amore sta per giungere al coronamento massimo, quando la pancia comincia a crescere, il mondo di Luciana inizia a perdere pezzi: si troverà senza lavoro e in preda alla disperazione più totale.

Indovina chi viene a cena – Rai 3

L'inchiesta di Rai3 su ambiente, animali e modelli alimentari sostenibili. Mettiamo a confronto le ipocrisie e le contraddizioni del sistema di sfruttamento delle risorse puntando su ricerche e progetti alternativi, focalizzandoci in particolare sulla radicale evoluzione del rapporto tra gli uomini e gli animali, in perenne conflitto tra etica e sfruttamento, bisogno e passione.

Gunpowder milkshake – Rai 4

Film statunitense del 2021 diretto da Navot Papushado, con la sceneggiatura co-scritta da Papushado e Ehud Lavski.

Grande Fratello 2023 – Canale 5

Una nuova puntata ricca di sorprese e come sempre le nomination e l'esito del televoto.

Richie Rich – Il più ricco del mondo – Italia Uno

Il film racconta la storia di Richie, figlio dodicenne di un ricchissimo multimiliardario che lo copre di regali e vizi. La vita di Richie però non scorre nel migliore dei modi, solo com'è nella grande reggia paterna e con poche possibilità di trovare amici.

La furia dei Titani – Canale 20

Una decina d'anni dopo aver sconfitto il mostruoso Kraken, Perseo si e' ritirato a vivere in un piccolo villaggio di pescatori con il piccolo figlio Helius. Sull'Olimpo, invece, la battaglia tra le divinita' e i Titani sta attraversando una fase molto delicata.

Quarta repubblica – Rete 4

Programma condotto da Nicola Porro che indaga i temi di attualità, politica ed economia.

Era mio padre – La7

Storia di un assassino con famiglia. La sua vita famigliare procede tranquillamente fino quando uno dei suoi figli testimonia ad un omicidio. Il figlio verrà inseguito per essere eliminato, ma suo padre cercherà di salvarlo.

