Film, tv e serie in prima serata stasera 8 novembre 2023 Stasera in TV, 8 novembre 2023: i programmi, le serie e i film in prima serata. Su Rai 1 andrà in onda Il Commissario Montalbano mentre su Canale 5 il film Il Diavolo veste Prada.

I programmi tv e i film di stasera, mercoledì 8 novembre 2023, in onda su tutti i canali Rai e Mediaset.

Su Rai 1 la prima puntata de Il Commissario Montalbano – Il metodo Catalanotti mentre su Canale 5 va in onda il film Il Diavolo veste Prada.

La guida tv ai programmi di oggi mercoledì 8 novembre 2023: Rai e Mediaset

Rai1

Il Commissario Montalbano – Il metodo Catalanotti (Fiction) ore 21.30: Montalbano indaga sull'omicidio di Carmelo Catalanotti usuraio e originale artista di teatro, anima e fondatore della Trinacriarte, attivissima compagnia di teatro amatoriale di Vigàta, di cui era il guru.

Rai 2

Corpo libero (SerieTV) ore 21.20

Rai 3

Chi l'ha visto? (Programmi tv) ore 21.20

Rete 4

Fuori dal coro (Programma tv) ore 21.25

Canale 5

Il diavolo veste Prada (Film) ore 21.20: nel mondo della moda, Miranda Priestly, interpretata da Meryl Streep è un mito assoluto. Quando la ragazza di provincia Andrea Sachs, Anne Hathaway, accetta di lavorare come sua assistente in cambio di una futura raccomandazione, non sospetta di aver stretto un patto con il diavolo.

Italia 1

Die Hard – Un buon giorno per morire (Film) ore 21.20

La7

Una giornata particolare – Imperatore Costantino Battaglia di Ponte Milvio (Programmi tv) ore 21.15

TV8

X Factor 2023 (Programmi tv) ore 21.35

NOVE

Un fantastico via vai (Film) ore 21.25

Real Time

Matrimonio a prima vista Italia 8 – E poi (Programmi tv) ore 21.30

