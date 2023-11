Film, tv e serie in prima serata stasera 17 novembre 2023 Stasera in TV, 17 novembre 2023: i programmi, le serie e i film in prima serata. Su Rai1 le qualificazioni per gli Europei 2024 – Italia Vs Macedonia del Nord mentre su Canale 5 va in onda il film A star is born.

Rai1

Qualificazioni per gli Europei 2024 – Italia Vs Macedonia del Nord (Calcio) ore 20.45

Rai 2

The Rookie – Stagione 5 Episodio 3 – Dye hard (Telefilm) ore 21.00

Rai 3

Nowhere special – Una storia d'amore (Film) ore 21.20

Rete 4

Quarto grado (Inchieste) ore 21.25

Canale 5

A star is born (Film) ore 21.20

Italia 1

Le Iene presentano – Inside (Programmi tv) ore 21.20

La7

Propaganda Live (Attualità) ore 21.15

TV8

Alessandro Borghese 4 ristoranti (Programmi tv) ore 21.35

NOVE

Fratelli di Crozza (Programmi tv) ore 21.25

Real Time

Bake Off Italia (Programmi tv) ore 21.30

