A che ora seguire il discorso di fine anno di Sergio Mattarella in diretta Tv: orario e dove vederlo Come da tradizione anche in questo ultimo giorno del 2023, 31 dicembre, andrà in onda, in diretta dal Palazzo del Quirinale, il discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sarà possibile seguirlo in tv, a reti unificate, in streaming e su Youtube: ecco tutte le info. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella andrà in scena, come da tradizione, anche in questo ultimo giorno del 2023, il 31 dicembre, in diretta dal Palazzo del Quirinale. Il presidente terrà il suo nono discorso di fine anno, il settantacinquesimo della storia repubblicana, nel quale ripercorrerà i dodici mesi trascorsi guardando ai prossimi del nuovo anno, il 2024, e avendo come bussola l'unità del Paese e lo spirito di solidarietà tra i cittadini. L'evento precederà le feste e i concerti di Capodanno in programma su Rai Uno e Canale 5, L'Anno che Verrà, condotto da Amadeus, e Capodanno in Musica che vedrà Federica Panicucci al timone. Gli italiani potranno ascoltare il messaggio di Sergio Mattarella in tv, a reti unificate, a partire dalle ore 20.30, ed anche in streaming su Youtube e attraverso le piattaforme RaiPlay e MediasetInfinity. Sarà possibile ascoltare il discorso anche in un secondo momento. Ecco tutte le info.

L'orario e dove vedere il discorso di Sergio Mattarella in diretta tv e streaming

Come da prassi, il presidente della Repubblica rivolgerà il suo messaggio augurale ai cittadini italiani alle ore 20.30 del 31 dicembre 2023 in tv, a reti unificate, in diretta dal Palazzo del Quirinale. Sarà possibile seguire l'evento anche in streaming, sul canale Youtube della presidenza della Repubblica ed anche sulle piattaforme RaiPlay e MediasetInfinity.

Come rivedere il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica

Per chiunque dovesse perdersi la trasmissione in diretta, potrà rivedere e riascoltare il discorso di fine anno del presidente della Repubblica attraverso le stesse piattaforme streaming sopracitate, il canale Youtube della presidenza e i siti di streaming delle reti televisive Rai e Mediaset, siti sui quali il discorso resterà caricato nei giorni a seguire.