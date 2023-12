Capodanno in musica su Canale 5: la scaletta dei cantanti e degli ospiti con Federica Panicucci Domenica 31 dicembre 2023 torna, come da tradizione, Capodanno in Musica, il concerto in diretta su Canale 5 condotto da Federica Panicucci che attende la mezzanotte e l’arrivo del 2024. Ecco tutti gli ospiti della serata che saliranno sul palco in Piazza De Ferrari, a Genova. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

41 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Come da tradizione, domenica 31 dicembre Canale 5 regala ai telespettatori il Capodanno in Musica, il mega concerto condotto da Federica Panicucci che accompagna gli italiani con il conto alla rovescia verso il nuovo anno, 2024. Come ogni anno i canali Rai e Mediaset regalano ai telespettatori il giusto intrattenimento per le vacanze di Natale e Capodanno: per l'ultimo giorno dell'anno è in programma su Canale 5 l'evento in diretta da Piazza De Ferrari, a Genova, che partirà subito dopo il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sono attesi tanti ospiti, artisti celebri del panorama musicale italiano, da Orietta Berti e Iva Zanicchi a Leo Gassman e Michele Bravi. Il concerto dovrebbe terminare, secondo la programmazione Mediaset, intorno alle 2 di notte.

La scaletta dei cantanti e degli ospiti del concerto a Genova

Capodanno in Musica 2024 in programma per il 31 dicembre, in diretta su Canale 5 in prima serata, regalerà ai telespettatori e ai presenti in Piazza De Ferrari, a Genova, tantissimi artisti, grandi della musica italiana, dai più grandi ai più giovani. Ci sarà la partecipazione speciale di tutta la scuola di Amici, scrive Tvblog, poi, oltre ai cantanti che si esibiranno sul palco di Federica Panicucci, andranno in scena anche altre performance in collegamento con Piazza di Bari. Questo l'elenco degli artisti ospiti dell'evento, non in ordine di scaletta:

Al Bano

Orietta Berti

Articolo 31

Rocco Hunt

Iva Zanicchi

Fausto Leali

Michele Bravi

Mietta

Luigi Strangis

Matteo Romano

Gemelli Diversi

Ivana Spagna

Gaia

Sophie and The Giants

Enrico Nigiotti

Big Boy

Paolo Meneguzzi

Leo Gassman

Berna

Federica

Wax

Ermal Meta (in collegamento da Piazza di Bari)

Coez (in collegamento da Piazza di Bari)

Frah Quintale (in collegamento da Piazza di Bari)