Programmi TV a Natale e Capodanno 2023/2024: cosa vedere su Rai e Mediaset Natale e il nuovo anno sono ormai alle porte. In occasione delle feste, Rai e Mediaset offrono ai telespettatori una programmazione speciale, tra film cult, cartoni, concerti e nuovi show. Ecco cosa seguire sui canali in vista di Natale e Capodanno 2023/2024.

A cura di Elisabetta Murina

Natale 2023 e il 2024 sono ormai alle porte. Anche quest'anno, i palinsesti televisivi si preparano ad offrire ai telespettatori una programmazione speciale, pensata appositamente per il periodo delle Feste: film di Natale per adulti e bambini, classici Disney, prestigiosi concerti e tanto altro. L'offerta è sempre più varia, per i più piccoli e per i grandi, tra programmi inediti e appuntamenti immancabili, come il discorso del Presidente della Repubblica il 31 dicembre o l'imperdibile Oroscopo di Paolo Fox. Ecco tutte le informazioni per la programmazione sui canali Rai e Mediaset per le festività di Natale e Capodanno 2023/2024.

I palinsesti Rai di Natale e Capodanno 2023/2024

Sono tanti i programmi, i film cult e i nuovi titoli che andranno in onda sui palinsesti Rai in occasione delle festività natalizie e degli ultimi giorni del 2023: dai tradizionali appuntamenti con il Concerto di Natale in Vaticano e con L'anno che verrà condotto da Amadeus, al nuovo show di Stefano De Martino su Rai2. Ecco quali saranno i principali appuntamenti di Rai1, Rai2 e Rai3.

Il Natale 2023 in tv su Rai 1

Cartoni e viaggi: Rai1 puntata su questi due elementi per la programmazione natalizia alle porte. La sera della Vigilia, in prima serata, va in onda il cartone Remì, mentre a Santo Stefano l'appuntamento è con La Sirenetta, per far sognare i più piccoli e, perché no, anche emozionare i grandi. La sera di Natale, invece, andrà in onda Stanotte a Parigi con Alberto Angela. Un appuntamento alla scoperta della romantica capitale francese, dai luoghi più conosciuti a quelli insoliti da scovare.

I concerti di Natale di Rai1

Lunedì 25 dicembre su Rai1, alle 12.30, ci sarà l'immancabile Concerto di Natale nella Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi, trasmesso subito dopo la benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco. Non mancheranno poi i classici del 1 gennaio: alle 12.20, su Rai1, il Concerto di Capodanno dal Teatro La Fenice di Venezia.

L'anno che Verrà 2024 con Amadeus

Rai1 si prepara a salutare il 2023 e accogliere il nuovo anno con il consueto appuntamento de L'anno che verrà, che quest'anno cambia location e si sposta in Calabria, a Crotone, sempre con la conduzione di Amadeus e la presenza di tantissimi ospiti. Nel cast ci saranno artisti come Annalisa, Paola e Chiara, Sangiovanni, Nino Frassica, The Kolors.

La programmazione di Rai 2 per le festività

I palinsesti festivi di Rai 2 offriranno principalmente film a tema Natale e anche show inediti. La programmazione parte la sera della Vigilia i Natale con Natale a Roma, mentre il 25 dicembre l'appuntamento è con una prima tv, il cartone Crudelia. Il 26 dicembre debutta Stefano De Martino con il suo one man show Da Natale a Santo Stefano, un appuntamento all'insegna dell'intrattenimento con tanti ospiti e sorprese.

Stefano De Martino debutta con il suo show "Da Natale a Santo Stefano"

Il Natale di Rai 3

Il Natale di Rai3 si apre il 24 dicembre in prima serata con il 45esimo Festival del Circo di Montecarlo, appuntamento che si ripeterà anche in occasione del 31 dicembre per attendere il nuovo anno. Il giorno di Natale, invece, andrà in onda un film dal titolo La Vita è Meravigliosa, mentre a Santo Stefano appuntamento con la prima tv di Alice e Peter.

Palinsesti Mediaset di Natale e Capodanno 2023/2024

Passiamo ora a Mediaset, dove durante i giorni festivi andranno in onda i classici film cult, come Una Poltrona per due o Miracolo nella 34esima strada, ma anche appuntamenti inediti, come Elisa: Buon Natale anche a te. Grande attesa poi per il Capodanno in Musica con Federica Panicucci, per salutare il 2023 e accogliere il nuovo anno.

Il Natale di Canale 5

Quest'anno, la programmazione festiva di Canale 5 sarà principalmente all'insegna della musica. La sera della Vigilia di Natale va in onda il concerto Buon Natale anche a te con protagonista Elisa. Si tratta di uno speciale televisivo che porta sul piccolo schermo le due date del suo tour, quelle del 15 e del 16 dicembre. A Natale, in prima serata, sarà trasmesso il Concerto di Natale in Vaticano condotto da Federica Panicucci. Sempre la conduttrice, poi, accompagnerà gli spettatori ad accogliere il nuovo anno, con il tradizionale Concerto in Musica del 31 dicembre. Rimarrà invariato l'appuntamento del Grande Fratello nella serata di sabato 23 dicembre.

La programmazione di Italia 1

Tradizione è la parola d'ordine per il palinsesto natalizio di Italia1. Il primo appuntamento è sabato 23 dicembre con il Grinch, per poi passare alla sera della Vigilia di Natale con il cult Una potrona per due. La sera di Natale, in prima serata, va in onda Miracolo nella 34esima strada, mentre a Santo Stefano sarà trasmesso il film Una Tata magica.

Cosa vedere su Rete 4 a Natale 2023

La sera del 24 dicembre, in prima serata su Rete4, va in onda un commedia romantica dal titolo Un amore tutto suo. Il giorno di Natale spazio invece a un cartone pensato per grandi e piccini, Hachiko- Il tuo migliore amico, pronto a unire tutta la famiglia. Per Santo Stefano l'appuntamento è con un classico del romanticismo, Notting Hill, con Julia Roberts e Hugh Grant.