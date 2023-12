Film di Natale in TV 2023/2024: programmazione Rai, Mediaset e Sky a Natale, Capodanno ed Epifania La programmazione Rai, Mediaset e Sky per Capodanno ed Epifania 2023/2024. Film di Natale e cult come Una poltrona per due, Miracolo nella 34a Strada, Il Grinch, Chi ha incastrato Babbo Natale? e Io sono Babbo Natale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Una poltrona per due

La programmazione Rai, Mediaset, Sky nei giorni di Natale, Capodanno ed Epifania per il 2023/2024. La programmazione è ricca di film cult natalizi ma non solo, anche grandi prime visioni oppure altri film che hanno fatto parte della storia del cinema italiano e internazionale. Nei prossimi giorni sarà possibile assistere in chiaro a film come Io sono Babbo Natale con Christian De Sica e Alessandro Siani oppure ai film di Aldo, Giovanni e Giacomo. Rispettata la tradizione: alla vigilia di Natale c'è Una poltrona per due su Italia1. Anche Sky e NOW si accendono a Natale con un canale tutto dedicato alla programmazione: Sky Cinema Christmas. Tra i film proposti: I peggiori giorni, Lo schiaccianoci e il flauto magico, I peggiori giorni e la saga di Fast & Furious in un canale dedicato.

Martedì 19 dicembre 2023

Su Rai2, alle 21.10, il film Io sono Babbo Natale con Marco Giallini e Gigi Proietti. Si tratta dell'ultimo lavoro dell'attore scomparso nel 2020. Su Tv8, alle ore 21.35. il film Una corona per Natale. Su WbTv (canale 37), alle 21.30, il film Merry Christmas in Love 2. Su RaiMovie, alle 19.25, il film Febbre da cavallo. Su Tv2000, alle 20.55, il film per la tv Natale in casa Cupiello con Sergio Castellitto e Marina Confalone per la regia di Edoardo De Angelis.

Io sono Babbo Natale

Mercoledì 20 dicembre 2023

La banda dei Babbi Natale è la proposta di Italia 1 per martedì 20 dicembre: il film con Aldo, Giovanni e Giacomo va in onda dalle 21.20. Su La5 (canale 30), alle 21.20, il film Un Natale da Corgi. Mercoledì 20 Dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand, il film Spoiler Alert.

Giovedì 21 dicembre 2023

Alle 21.20, su Rai2, va in onda il film Un Natale spettacolare. Alle 21.25, sul Nove, il film Il paese di Natale. Alle 19.10, su Rai Movie, il film Si accettano miracoli.

Venerdì 22 dicembre 2023

Su Italia2, alle 21.15. il film Cappuccetto rosso sangue. Su La5, alle 21.10, il film Il dono più grande. Su Tv2000, alle 21.00, il film Matilda sei mitica. Alle 21.15, su Sky Cinema Uno e su NOW, il film Shazam! Furia degli dei.

Sabato 23 dicembre 2023

Su Italia1, alle 21.28, Il Grinch. Su Rai4, alle 23.10, il film C'era una volta a…Hollywood. Su Rai Premium, alle 19.45, il film Baci di Neve. Su Cine34, alle 21.15, il film Fuga da Reuma Park.

Il Grinch

Domenica 24 dicembre 2023

Su Rai2, alle 14.00, Un bacio prima di Natale; alle 15.30, Il mio fantasma di Natale; alle 17.40, il film Prossima fermata: Natale; alle 19.00, il film Natale al Plaza; alle 21.00, il film Natale a Roma. Su Italia1, alle 21.20, il film Una poltrona per Due. Su 20, alle 21, il film Il Signore degli Anelli – La compagnia dell'Anello. Su Cine34, alle 21.20, il film Il peggior Natale della mia vita. Su Iris, in prima e seconda serata, il film Insospettabili sospetti e I signori della truffa. Su Sky Cinema Due e su NOW, alle 21.15, il film Armageddon Time – Il tempo dell'apocalisse.

Lunedì 25 dicembre

Su Rai1, alle 15.45, il film Un gioioso Natale. Alle 17.05 il film Natale all'improvviso. Su Rai2, alle 14, il film Natale a passo di danza e alle 15.35 il film Il mio valzer di Natale. Alle 19.00, il film In gara per Natale. Su Rai3, alle 21.20, il film La vita è meravigliosa. Su Canale 5, alle 21.20, il film Chi ha incastrato Babbo Natale? Su 20, alle 21.00, Il Signore degli Anelli – Le due torri. Su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW alle 21.15 e su Sky Cinema Christmas (dalle 21.45) la commedia Tre di troppo. Su Cine34, alle 21.20, il film Indovina chi viene a cena a Natale? Su RaiMovie, alle 22.45, il film La cena di Natale. Su Iris, in prima e seconda serata, The Italian Job e Masterminds – I geni della truffa. Su La5, in prima serata, Le vere luci del Natale.

Chi ha incastrato Babbo Natale?

Martedì 26 dicembre

Su Rai1, alle 14.05, il film Belle & Sebastien – Amici per sempre. Alle 15.40 Il Natale che ho dimenticato. Alle 17.05, il film Un bebè per Natale. In prima serata, sempre su Rai1, il film d'animazione La Sirenetta. Alle 22.55, il film Colpo di Fulmine a Natale. Su Rai2, alle 14, il film Natale a Nantucket; alle 15.30, il film Una famiglia sotto l'albero e alle 19, il film I miei pasticci di Natale. Su Cine 34, prima e seconda serata, Selvaggi e Vacanze in America. Su Iris, in prima e seconda serata, King of Thieves e Out of Sight – Gli opposti si attraggono. Su 20, alle 21.00, il film Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re. Su La5, in prima serata, La magia del Natale.

Selvaggi

Mercoledì 27 dicembre

Su La5, in prima serata, il film Un desiderio per Natale. Su Sky Cinema Uno e su NOW, alle 21.15, il film Cattiva Coscienza.

Vacanze in America

Giovedì 28 dicembre

Su La5, in prima serata, il film Hearts of Winter.

Venerdì 29 dicembre

Su La5, in prima serata, il film La vera storia di Biancaneve.

Sabato 30 dicembre

Su Rete4, in prima visione e in prima serata, il film La prima pietra.

Domenica 31 dicembre

Su Iris, dalle ore 21 e no-stop, Sette spose per sette fratelli, Colazione da Tiffany, La gatta sul tetto che scotta, Cantando sotto la pioggia, Scandalo al sole. Su 20, dalle 21 e in maratona no-stop, i film 300, Doom, Il risolutore, Sahara, Blackhat.

Colazione da Tiffany

Lunedì 1 gennaio

Su La5, in prima serata, il film ll ritorno di Prancer, la renna di Babbo Natale.

Martedì 2 gennaio

Su La5, in prima serata, il film 12 giorni di regali. Su Sky Cinema Due e su NOW, alle 21.15, il film L'ordine del tempo.

Mercoledì 3 gennaio

Su La5, in prima serata, il film Storia d'inverno.

Giovedì 4 gennaio

Su La5, in prima serata, il film Mrs. Miracle – Una tata magica.

Venerdì 5 gennaio

Su La5, in prima serata, il film Miracolo nella 34° strada. Su Sky Cinema Uno e su NOW, alle 21.15, il film La casa degli oggetti.

Miracolo nella 34° strada

Sabato 6 gennaio

Book Club 2 – Il capitolo successivo, alle 21.15, su Sky Cinema Uno e su NOW.

