L’Anno che verrà su Rai1: la scaletta dei cantanti e degli ospiti con Amadeus Su Rai1 dalle ore 21, Amadeus accoglierà il pubblico per aspettare insieme la mezzanotte con l’evento L’Anno che verrà, in onda da Crotone. Tanti gli ospiti presenti sul palco, tra cantanti e artisti noti dello spettacolo italiano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Su Rai1 a partire dalle 21 del 31 dicembre, Amadeus sarà in diretta da Piazza Pitagora a Crotone con L'Anno che verrà, il consueto appuntamento con la tv pubblica per accogliere il nuovo anno, che quindi accompagnerà il pubblico fino dopo la mezzanotte. Come previsto dalla programmazione delle festività, in attesa dello scoccare del 1° gennaio 2024, tanti saranno gli ospiti che calcheranno il palco allestito nella cittadina calabrese, tra gli altri ci saranno Annalisa, Il Volo, l'immancabile Cristiano Malgioglio e altri ancora. A guidare i telespettatori tra le bellezze della Calabria ci sarà Roberta Morise.

La scaletta dell'evento: cantanti e ospiti a Crotone

Come ogni anno, la Rai offre l'opportunità ai suoi telespettatori di aspettare l'inizio del nuovo anno in compagnia di artisti e volti noti della tv, che sono stati protagonisti dell'intera stagione televisiva. La location che ospiterà l'evento è stata annunciata già lo scorso luglio, si tratta di Crotone, in Calabria, che per la prima volta è stata messa al centro di un appuntamento così importante e simbolico per gli italiani.

Come anticipato, ci saranno cantanti e artisti a riempire il tempo che separa l'inizio della trasmissione dalla mezzanotte, con tanto di immancabile e attesissimo countdown per salutare insieme il 2023 che va via e accogliere il 2024. Accanto ad Amadeus, vedremo anche Nino Frassica e il trio comico degli Autogol, che compariranno in vari momenti della serata.

Leggi anche A che ora chiude la metro a Roma a Capodanno 2024: orari di mezzi e bus il 31 e 1 gennaio

Il pezzo forte, però, saranno come sempre le performance canore ed ecco, infatti, che tra artisti che vedremo anche al prossimo Festival di Sanremo, non soltanto sul palco dell'Ariston, ma anche in altre vesti, nella serata conclusiva dell'anno, ci saranno ad allietare il pubblico a casa con le loro canzoni (non in ordine di esibizione):

Annalisa

The Kolors

Sangiovanni

Il Volo

I Ricchi e Poveri

Maninni

Paola e Chiara

Dargen D'Amico

Romina Power e Yari Carrisi