Pagano 100 mila euro in 4 da Salt Bae, la denuncia social contro lo chef: "Potresti aiutare Gaza" Salt Bae ha condiviso la foto di un conto di 100 mila pagato da 4 commensali nel suo ristorante di Dubai. "I soldi arrivano, i soldi vanno via" ha scritto a corredo dell'immagine che, come già capitato in passato, ha indignato gli utenti. "Avresti potuto sfamare tutta la striscia di Gaza, per un mese, con quei soldi" è uno dei commenti.

Salt Bae ‘ci ricasca' e solleva una nuova polemica. Lo chef turco il cui vero nome è Nusret Gokce, titolare del ristorante Nurs et Steakhouse, ha condiviso su Instagram una foto di uno scontrino, un super conto da 100 mila euro, pagato da soli quattro commensali nel suo locale di Dubai. "Money comes, money goes", tradotto ‘I soldi arrivano, i soldi se ne vanno' ha scritto ‘la star della carne' a corredo del post, ma come già capitato in passato, l'accaduto ha scatenato indignazione da numerosi utenti.

La polemica per lo scontrino da 100 mila euro

"I soldi arrivano, i soldi se ne vanno" ha scritto Salt Bae a corredo del super conto di 100 mila euro pagato da quattro clienti nel suo ristorante di Dubai. Lo chef turco mostra tutto ciò che hanno mangiato i commensali rendendo pubblici anche i relativi prezzi dei piatti e secondo la maggior parte dei followers, si tratta di un "enorme spreco". Gli utenti accusano la star della carne di non tenere in considerazione neanche il momento storico in cui si vive, ricordandogli la guerra Hamas-Israele: "Avresti potuto sfamare tutta la striscia di Gaza, per un mese, con quei soldi", recita un commento. Un altro utente scrive: "Un tale spreco di soldi..Sarebbe bello se almeno il 50 % andasse in beneficenza, a Gaza".

Cosa hanno mangiato i clienti di Salt Bae

I 4 clienti di Salt Bae nel ristorante di Dubai hanno speso ben 25 mila euro a testa. Secondo lo scontrino pubblicato dallo chef noto per l'iconico modo di mettere il sale sulla carne, un carpaccio di carne è costato 68,7 euro, un filetto coperto dalla salsa di oro commestibile è costato 250 euro. Dal conto si vede un piattino di patate fritte costato 13 euro, poi un piattino di frutta venduto a 60 euro. Le cifre più grosse del conto sono accanto al vino: una bottiglia di Petrus del 2011 venduta a 16.250 euro e due bottiglie sempre di Petrus del 2009 vendute a 49.250 euro.