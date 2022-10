Quanti ristoranti ha Chef Nusret e dove si trovano le steack house di Salt Bae Da Istanbul a Los Angeles sono tanti i ristoranti nel mondo di Chef Nusret, il cuoco-macellaio più famoso del web grazie al suo modo particolare di mettere il sale sulla carne.

A cura di Clara Salzano

Chef Nusret a lavoro

La notizia che Chef Nusret aprirà un suo ristorante anche a Milano ha immediatamente acceso i riflettori sulla catena di attività di ristorazioni possedute nel mondo dal cuoco-macellaio più famoso del web per il suo modo particolare di mettere il sale sulla carne. Soprannominato "Salt Bae", Nusret Gökçe è diventato ormai una star della carne grigliata tanto che cenare in un suo ristorante ha un costo piuttosto elevato. Per questo in tanti lo considerano un "McDonald’s per ricchi" perché può capitare spesso di incontrare ad un tavolo dei suoi ristoranti celebrità come David Beckham e Naomi Campbell, calciatori come Messi e Neymar e molti altri vip.

Chef Nusret durante un evento di cucina

La catena di steak house di Salt Bae

Da Istanbul a Los Angeles sono tanti i ristoranti nel mondo di Chef Nusret che ha una vera e propria catena di lussuose steak house. Si chiama Nusr-Et Steakhouse e ha locali nelle principali città del mondo. Grazie alla sua fama sul web sono sempre più numerose le persone che desiderano assaggiare i piatti della cucina di Salt Bae e ovviamente vederlo all'opera mentre compie quel gesto che lo ha reso un vero e proprio meme mondiale.

Nusr–Et Maçka Palas in Turchia

La prima steak house di Salt Bae è stata aperta nel 2010 a Istanbul, poi la seconda a Dubai nel 2014 e così fino a raggiungere la quota di ventidue steack house nel mondo. Tutti i suoi locali sono esclusivi, hanno uno stile elegante, accessi preferenziali e un design studiato in base alla location in cui si inserisce, alla storia del luogo e alla clientela che accoglie.

Uno delle steack house di Chef Nusret

Tutti i ristoranti di Chef Nusret nel mondo

Al momento il famoso cuoco ha 22 ristoranti nel mondo, a Istanbul Etiler, Istanbul Sandal Bedesteni, Ankara Kavakldere, D-Hotel Maris, Bodrum Yalkavak Marina, Dubai, Abu Dhabi, Doha, Miami, New York, Mykonos, e nel 2023 si aggiungerà il 23° locale, a Milano. Qui il piatto principale sarà la Golden Giant Tomahawk, una bistecca extralarge che viene venduta a 1.450 sterline (circa 1650 euro).

La steack house a Londra

Sono nove le steack house di lusso di Chef Nusret in Turchia, tra Istanbul, Bodrum, Ankara e Mugla. Negli Emirati Arabi si trova una sede della catena Nusr-Et Steakhouse a Dubai e Abu Dhabi. In Grecia Chef Nusret ha aperto un ristorante a Mykonos; mentre in Qatar è presente a Doha. A Londra c'è uno delle sue steack house più frequentate. Anche a Riyadh è presente una steack house Nusr-Et. Negli Stati Uniti d'America se ne trovano sette tra New York, Miami, Boston, Dallas, Los Angeles e Las Vegas.