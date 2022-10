Quanto costerà mangiare nel nuovo ristorante di Chef Nusret a Milano: prezzi e menù di Salt Bae Chef Nusret, l’imprenditore turco famoso in tutto il mondo per il suo modo di salare la carne è pronto per aprire nel 2023 un nuovo ristorante a Milano. Lo ha annunciato su Instagram. Il piatto più esclusivo è la Golden Giant Tomahawk, una bistecca extralarge che in Inghilterra costa 1.450 sterline (più di 1650 euro).

A cura di Fabio Pellaco

Chef Nusret Nusret Gökçe, in arte Salt Bae

Salt Bae, lo chef turco diventato famoso in tutto il mondo per il suo modo insolito di salare la carne, aprirà un nuovo ristorante a Milano nel 2023. Ormai la notizia è di dominio pubblico dopo che nei giorni scorsi Chef Nusret Gökçe, questo il suo vero nome, ha annunciato su Instagram l'intenzione di sbarcare in Italia.

A comunicarlo è stato proprio lo stesso Chef Nusret che rispondendo alla domanda dell'account @milanohafame sulle tempistiche dell'apertura di un nuovo locale a Milano ha risposto senza mezzi termini: "L'anno prossimo". In pochi anni il suo impero si è espanso un po' in tutto il mondo dopo aver aperto diversi ristoranti che hanno arricchito il suo patrimonio.

Il quartiere di Milano scelto da Chef Nusret per aprire il suo nuovo locale è ancora top secret. Di per certo si sa che, come per tutti i suoi ristoranti sparsi in giro per il mondo, i prezzi del menu saranno decisamente alti.

Menù e prezzi di Salt Bae

Se il luogo in cui Salt Bae aprirà il suo nuovo locale è ancora segreto, lo è anche il menù che verrà proposto a coloro che si siederanno a tavola nel ristorante che sarà inaugurato nel 2023 nel capoluogo lombardo.

Andando però a leggere l'elenco dei piatti proposti all'estero si evince come gli ospiti dovranno mettere mano al portafogli per regalarsi una cena nel locale. Il piatto più esclusivo è la Golden Giant Tomahawk, una bistecca extralarge che in Inghilterra viene venduta a 1.450 sterline (più di 1650 euro). Nel prezzo è compresa la foglia d'oro con cui la carne viene avvolta.

Anche per chi si accontenta di un semplice hamburger e di una lattina di cola il prezzo non è modico: 109 sterline equivalenti a circa 124 euro.

Per dare una motivazione ai prezzi proposti, oltre all'ottima qualità della carne confermata da chi l'ha provata, c'è da mettere in conto anche la performance che ha reso Salt Bae famoso in tutto il mondo. Il gesto di salare la carne facendo rimbalzare i granelli sul gomito prima che tocchino le bistecche è diventato a tutti gli effetti il suo marchio di fabbrica.