Sophia Loren apre il suo ristorante a Milano: dove si trova e chi è lo chef La famosa attrice italiana a Milano ha aperto il suo secondo locale della catena Sophia Loren Restaurant – Original Italian Food. La location piena di sue foto è a un passo dal Duomo.

A cura di Giorgia Venturini

Foto da Facebook

Sophia Loren a Milano per inaugurare il suo ristorante nel cuore della Lombardia. È successo lunedì 10 ottobre in via Cesare Cantù 3, a pochi passi dal Duomo. Per la famosa attrice italiana si tratta del suo secondo locale in Italia della catena Sophia Loren Restaurant – Original Italian Food.

Ad attenderla all'entrata tanti suoi fan. Poi durante la cena alla presenza di amici e ospiti vari la Loren ha precisato: "Questo progetto racchiude in sé alcune delle cose che amo di più: la cucina italiana e partenopea, i momenti di condivisione attorno a un tavolo con la mia famiglia e i miei amici".

Tra le protagoniste del ristorante c'è infatti la pizza: i pizzaioli del locale sono quello di Francesco Martucci, premiato come miglior pizzaiolo del mondo per quattro anni consecutivi. Insomma, vera propria cucina italiana.

Le pareti del ristorante con le foto dell'attrice

Ma vera protagonista del ristornate non poteva essere che l'attrice. Sulle pareti infatti in moncano i ritratti di Sophia Loren. Alcune opere sono installazioni del famoso artista Luigi Masecchia, ovvero l'artista italiano conosciuto nel mondo per la sua capacità di trasmettere arte con un numero infinto di tappi metallici. E come per magia il risultato è il volto dell'attrice. Portano invece la firma dell'artista napoletano Ernesto Tatafiore: lui si è occupato di disegnare le illustrazioni dei sottopiatti e dei tavoli in vetro che riportano il volto di Sophia.

E ancora: le tecnologie innovative Coelux ricreano la luce solare naturale anche nel giardino d'inverno presente nel ristorante. Tutto in un ambiente armonioso in grado di contenere oltre 150 coperti.