Salt Bae apre un ristorante a Milano: “Arrivo nel 2023”. Nel suo menù una bistecca da 1.700 euro Salt Bae aprirà un ristorante a Milano. Lo ha annunciato lui stesso rispondendo ad una domanda dei gestori di una pagina Instagram durante un’esibizione nel suo locale di Mykonos.

Divenuto famoso sui social per la particolare e personalissima modalità di salare la carne che offre ai suoi ospiti, facendo rimbalzare i granelli sul proprio gomito prima di farli adagiare sulle bistecche da centinaia di dollari, Salt Bae è pronto a sbarcare a Milano. L'imprenditore di origine curda, all'anagrafe Nurset Gökçe, ha annunciato l'apertura di uno dei suoi ristoranti nel capoluogo di regione lombardo per il 2023.

Salt Bae apre un ristorante a Milano: "Arrivo nel 2023"

L'occasione per confermare il suo sbarco in città è stata una domanda posta dall'account Instagram @milanohafame i cui gestori, trovatisi nel suo ristorante di Mykonos, hanno immortalato Salt Bae nel suo consueto gesto per insaporire la carne. Colta la chance di fargli due domande, gli hanno chiesto: "Quando arrivi a Milano?". L'imprenditore di tutta risposta gli ha detto: "L'anno prossimo". Ancora segreta la location anche se è immaginabile pensare che il ristorante dell'ex macellaio non potrà non avere sede in pieno centro.

Nel menù una bistecca da 1.700 euro

Nel suo menù, le bistecche toccano cifre da capogiro. La più cara è la Golden Giant Tomahawk che viene venduta per circa 1.700 euro. La particolarità riguarda l'involucro in cui è avvolta: una foglia d'oro edibile che fa inevitabilmente lievitare il prezzo. Per un hamburger e una lattina di coca cola, tuttavia, la situazione migliora ma non di molto: il costo all'estero è di 109 sterline. Chi l'ha provato dice che la qualità è superiore a quasi tutte le altri carni mangiate in vita sua, anche se c'è da considerare che all'interno del costo finale bisogna conteggiare la performance dello stesso Salt Bae che ha saputo costruirsi un personaggio social attraverso un semplice gesto di salatura.