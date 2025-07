Perché a Milano non slitterà di un anno il blocco delle Euro 5 diesel

video suggerito

Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Il termine che prevede il blocco delle diesel Euro 5 è slittato di un anno (dall'1 ottobre 2025 ad almeno l'1 ottobre 2026) per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Anche se il termine del blocco è stato posticipato, spetterà alle Regioni scegliere se rinviare o meno le regole che limitano il traffico dei veicoli in base alle emissioni dei motori. In attesa di capire cosa accadrà, è certo che per la città di Milano non cambierà nulla. Già ora i diesel Euro 5 non possono circolare in Area B dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30.

Trattandosi infatti di una zona a traffico limitato, tocca al Comune decidere le regole di accesso dei veicoli. L'assessora alla Mobilità di Milano, Arianna Censi, ha affermato che le "politiche ambientali sono cose serie che necessitano programmazione e tempi lunghi per ottenere risultati e ragionare con un provvedimento spot e marce indietro repentine non aiuta ad affrontare un tema preoccupante come quello dell'inquinamento".

Ma quali sono le auto Euro 5? Quelle immatricolate tra il 2011 e il 2015 prima che venisse introdotta la normativa Euro 6. Le classi ambientali sono: Euro 1 (dal 01/01/1993), Euro 2 (dal 01/01/1997), Euro 3 (dal 01/01/2001), Euro 4 (dal 01/01/2006), Euro 5 (dal 01/01/2011) ed Euro 6 (dal 01/01/2015). Per risalire alla classe ambientale della propria automobile, si può controllare il libretto di circolazione o ancora andare sul sito dedicato al ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Alcune regioni, come la Lombardia, permettono la registrazione al programma MoVe-In, che attraverso una scatola nera permette alle vetture inquinanti un numero massimo di chilometri annui da percorrere. Nel caso venissero violati i divieti, si potrebbe incorrere in una sanzione che potrebbe andare da 163 a 679 euro, con possibile sospensione della patente in caso di reiterazione.