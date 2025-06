video suggerito

Blocco auto diesel euro 5, stop anche in Lombardia: cosa fare e come capire se la propria auto può circolare A partire dal 1 ottobre 2025 le vetture immatricolate dal 2011 al 2015 si dovranno fermare in Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna. Lo stop nei comuni con oltre 30mila abitanti.

Dal 1 ottobre 2025 entrerà ufficialmente in vigore il blocco delle auto diesel Euro 5 in tre Regioni italiane: Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Da quella data scatteranno infatti nuove limitazioni per le automobili immatricolate tra il 2009 e il 2015: saranno bandite nei giorni feriali, dalle 8.30 alle 18.30, nei comuni con più di 30mila abitanti.

In seguito, entreranno progressivamente in vigore le limitazioni per gli autoveicoli Euro 5 diesel in base alle diverse categorie, secondo quanto previsto dalla delibera n. 2634 del 24 giugno 2024 di Regione Lombardia.

Da quando parte lo stop alle auto euro 5: le date

Il blocco diesel Euro 5 Lombardia scatterà dal 1 ottobre 2025 per le autovetture private (M1), con successivi divieti per veicoli commerciali e pesanti nel 2026 e 2027. Le restrizioni interesseranno i Comuni di fascia 1, con alta densità abitativa e inquinamento elevato; i Comuni di fascia 2 con più di 30.000 abitanti (Varese, Lecco, Lodi, etc); le aree B e C di Milano, dove già vige il controllo automatico degli accessi. Dal 2026 e 2027 il divieto sarà esteso a furgoni e veicoli pesanti (categorie M2, N1, N2, N3, M3).

Cosa significa Diesel Euro 5 e come capire se la propria auto può circolare

Le auto Euro 5 sono quelle immatricolate tra il 2011 e il 2015, prima dell’introduzione della normativa Euro 6. Con il termine "Euro" riferito alle auto si identifica quale normativa è stata usata per omologare la vettura e il rispettivo limite massimo di emissioni di CO2. Le classi ambientali sono: Euro 1 (dal 01/01/1993), Euro 2 (dal 01/01/1997), Euro 3 (dal 01/01/2001) Euro 4 (dal 01/01/2006), Euro 5 (dal 01/01/2011), Euro 6 (dal 01/01/2015).

Per risalire alla classe ambientale della propria auto si può controllare il libretto di circolazione, oppure andare sul sito dedicato del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Quali sono le sanzioni per chi viola le limitazioni

Non esistono deroghe generalizzate per i diesel Euro 5, ma alcune regioni (tra cui la Lombardia) permettono la registrazione al programma MoVe-In, che attraverso una scatola nera consente alle vetture inquinanti un numero massimo di chilometri annui da percorrere. Le sanzioni per le violazioni dei divieti, in ogni caso, vanno da 163 a 679 euro, con possibile sospensione della patente in caso di reiterazione.