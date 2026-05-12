Fast&Furious sulle colline dell’Oltrepò Pavese, gara illegale tra 7 auto: patenti ritirate e 3 mezzi confiscati
Una gara clandestina di velocità tra sette auto, in pieno giorno, sulle colline dell'Oltrepò Pavese. Niente di più pericoloso per chi si è trovato a transitare lungo il tratto di strada compreso tra Santa Maria della Versa e Canneto Pavese, in provincia di Pavia, nel pomeriggio di sabato scorso, 9 maggio.
Secondo quanto si apprende, sette auto di grossa cilindrata avrebbero trasformato la strada sulle colline dell'Oltrepò Pavese in un vero e proprio circuito improvvisato. Correvano e sfrecciavano ad alta velocità facendo ‘slalom' tra le altre auto, moto e mezzi in circolazione. Stando sempre a quanto diffuso le sette auto sarebbero quasi tutte riconducibili a modelli come Mercedes, Bmw e Fiat 500 Abarth, la maggior parte con motori truccati.
Numerosissime le segnalazioni da parte di automobilisti e motociclisti alle forze dell'ordine. In molti si sono allarmati e preoccupati vedendo quelle sette auto correre a velocità sostenuta.
Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Stradella (Pavia) che hanno immediatamente formato un posto di blocco in uno spiazzo all'altezza delle cantine Giorgi e intimato l'alt ai conducenti, evitando così che la situazione degenerasse con gravi rischi per la sicurezza pubblica.
Dopo tutti gli accertamenti del caso, i sette sono stati denunciati e ed è stata ritirata loro la patente. Inoltre a tre di questi è stata disposta anche la confisca del mezzo.
"I controlli sulle strade principali e secondarie dell'Oltrepò Pavese – sottolinea l'Arma – proseguiranno con particolare intensità soprattutto nei fine settimana, anche al fine di prevenire comportamenti irresponsabili e garantire maggiore sicurezza agli utenti della strada".