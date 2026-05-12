Fast&Furious sulle colline dell’Oltrepò Pavese, gara illegale tra 7 auto: patenti ritirate e 3 mezzi confiscati

I carabinieri di Stradella (Pavia) hanno ritirato 7 patenti e confiscato 3 auto agli automobilisti che hanno messo su una vera e propria gara clandestina di velocità sulle colline dell’Oltrepò Pavese, nel pomeriggio di sabato scorso.

(Immagine di repertorio)

Una gara clandestina di velocità tra sette auto, in pieno giorno, sulle colline dell'Oltrepò Pavese. Niente di più pericoloso per chi si è trovato a transitare lungo il tratto di strada compreso tra Santa Maria della Versa e Canneto Pavese, in provincia di Pavia, nel pomeriggio di sabato scorso, 9 maggio.

Secondo quanto si apprende, sette auto di grossa cilindrata avrebbero trasformato la strada sulle colline dell'Oltrepò Pavese in un vero e proprio circuito improvvisato. Correvano e sfrecciavano ad alta velocità facendo ‘slalom' tra le altre auto, moto e mezzi in circolazione. Stando sempre a quanto diffuso le sette auto sarebbero quasi tutte riconducibili a modelli come Mercedes, Bmw e Fiat 500 Abarth, la maggior parte con motori truccati.

Numerosissime le segnalazioni da parte di automobilisti e motociclisti alle forze dell'ordine. In molti si sono allarmati e preoccupati vedendo quelle sette auto correre a velocità sostenuta.

Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Stradella (Pavia) che hanno immediatamente formato un posto di blocco in uno spiazzo all'altezza delle cantine Giorgi e intimato l'alt ai conducenti, evitando così che la situazione degenerasse con gravi rischi per la sicurezza pubblica.

Dopo tutti gli accertamenti del caso, i sette sono stati denunciati e ed è stata ritirata loro la patente. Inoltre a tre di questi è stata disposta anche la confisca del mezzo.

"I controlli sulle strade principali e secondarie dell'Oltrepò Pavese – sottolinea l'Arma – proseguiranno con particolare intensità soprattutto nei fine settimana, anche al fine di prevenire comportamenti irresponsabili e garantire maggiore sicurezza agli utenti della strada".