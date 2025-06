video suggerito

Milano è la città italiana che incassa più soldi grazie alle multe: quasi 205 milioni guadagnati nel 2024 Codacons ha analizzato gli incassi provenienti dalla multe nelle 20 principali città italiane. Milano è quella con i guadagni più alti in termini assoluti: nel 2024 ha intascato quasi 205 milioni di euro; se invece si considera l’introito pro capite il primo posto va a Firenze. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

Foto di repertorio (da LaPresse)

Milano è la città italiana che nel 2024 ha incassato la somma di denaro più alta attraverso le multe. Lo certifica il Codacons, il coordinamento delle associazioni a tutela dei consumatori, che ha raccolto i dati provenienti dalle 20 principali città italiane. Gli enti locali, infatti, sono obbligati a pubblicare entro il 31 maggio di ogni anno, gli introiti arrivati nelle casse dell'amministrazione attraverso le sanzioni per violazione del codice della strada.

In cima alla classifica delle città che hanno guadagnato di più c'è, appunto, Milano, che nell'ultimo anno ha incassato grazie alle multe quasi 205 milioni di euro. Al secondo posto si piazza Roma con quasi 169 milioni di euro di incassi, mentre al terzo Firenze con 61,5 milioni. I 205 milioni raccolti da Milano nel 2024 rappresentano un aumento del 31% rispetto all'anno precedente: nel 2023 infatti le multe portarono al Comune 57,5 milioni in meno. Il capoluogo lombardo, però, è solo al secondo posto tra i comuni con il maggiore aumento rispetto all'anno scorso: al primo posto c'è Campobasso, con un +174%.

Oltre alle valutazioni in termini assoluti, però, bisogna considerare il guadagno delle multe anche in relazione al numero di residenti. In questo caso, infatti, il capoluogo lombardo, che è una delle città più popolose della penisola, perde una posizione in classifica. L’importo pro-capite più elevato lo si trova a Firenze, con una media pari a 168 euro di multe a residente nel 2024. Milano la segue al secondo posto con 146 euro ad abitante e subito dopo troviamo Bologna con 88,7 euro a testa.

Interessanti anche i dati raccolti sugli autovelox: in questo caso la medaglia d'oro per gli incassi in termini assoluti spetta a Firenze con un totale di 20,5 milioni, ma Milano è ancora una volta al secondo posto con un guadagno di 10,6 milioni.