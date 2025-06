A Milano un residente spende 24mila euro all’anno per mantenere la sua casa: è il triplo di Palermo

video suggerito

Le famiglie italiane spendono in media 1.298 euro al mese per mantenere la casa, per un totale annuo di circa 15.500 euro. Non a Milano, però: nel capoluogo lombardo, infatti, la spesa annua per abitare si attesta oltre i 24mila euro (con circa 2mila euro di esborso), conquistando così il primo posto della classifica nazionale.

Il dato arriva dall’analisi realizzata da Facile.it e Mutui.it su dieci città campione e include i costi legati al mutuo, le bollette luce e gas, l’acqua, le spese di manutenzione ordinaria, quelle condominiali e la Tari. Valori che cambiano però se ci si sposta lungo lo Stivale visto che al Nord, ad esempio, per pagare le spese della propria abitazione si è costretti a tirare fuori il 47 per cento in più rispetto al Sud e alle Isole.

L’analisi è stata realizzata prendendo in considerazione un’abitazione di circa 100 mq in zona semicentrale a Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo e Cagliari. E se la città della Madonnina (dove il prezzo medio al metro quadro segna già la cifra considerevole di 5.481 €/m²) guida la classifica delle spese domestiche più alte, con oltre 24mila euro di spesa annua, non va molto meglio a Roma, dove però è più semplice permettersi un tetto sopra la testa visti i 3.563 €/m² di media richiesti in città, valore nettamente inferiore a quello richiesto nei confini del capoluogo lombardo. La Capitale è infatti seconda nella classifica, con 21mila euro, mentre la città più economica tra quelle analizzate è Palermo (valore del mattone, 1.499 €/m²): qui, nella realtà più popolosa della Sicilia, i residenti spendono la cifra record di poco meno di 8.500 euro l’anno.