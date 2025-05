Quanto costa mangiare nei ristoranti di Alessandro Borghese

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Era il 2017 quando Alessandro Borghese aprì il suo primo ristorante a Milano, chiamato Alessandro Borghese – Il lusso della semplicità. Da allora lo chef è diventato uno dei nomi maggiormente di spicco, nel panorama nazionale della ristorazione, sviluppando però una solida carriera anche lontano dai fornelli. Prima "Cortesie per gli ospiti", poi "Cucina con Ale", poi il programma più longevo: "Alessandro Borghese – 4 ristoranti" ha da poco compiuto i suoi 10 anni in tv, sempre con lui al timone. Ovviamente resta la ristorazione il mondo dello chef, un mondo che è cresciuto con l'apertura nel 2022 del suo secondo ristorante a Venezia chiamato AB – Il lusso della semplicità.

AB – Il lusso della semplicità: i prezzi sul menu

Il ristorante ha sede nello storico palazzo del Casinò di Venezia. Il Menu Bar prevede piatti di mare e di terra tutti a 10 euro con alcune eccezioni più pregiate. Il Bucintoro da 150 euro, prezzo che sale a 200 con aggiunta di caviale. Per i bambini c'è un menu a parte con pietanze ovviamente più sfiziose, adatte al pubblico dei più piccoli: patatine fritte, supplì, fish stick. Sulla drink list c'è ampia scelta di liquori, grappe, distillati, whisky, rum. In questo locale è possibile acquistare delle degustazioni di diverso tipo, anche in versione Veg: quella da tre portate costa 80 euro, quella da cinque portate costa 120 euro, quella da sette portate 150 euro.

Alessandro Borghese – Il lusso della semplicità: i prezzi sul menu

Sul menu à la carte del ristorante milanese di Alessandro Borghese spiccano piatti elaborati, anche con nomi piuttosto originali! Il MarcondirondirAgnello è un carré di agnello arrosto con agretti alla brace, salsa al montepulciano e crema di noci: costa 39 euro. Il Saltimbocca a chi tocca è ovviamente un saltimbocca ma di cernia, con guanciale e salvia, sucrine alla brace con vinaigrette di fragole, ravanelli: costa 36 euro. Il Flower Power è un antipasto da 26 euro: carpaccio di zucchine gialle e verdi marinate, fiore di zucca ripieno alla parmigiana, zucchina baby alla brace, gelato di cipolla rossa di Tropea caramellata e gel di aceto di fragole. Non manca un primo piatto amatissimo della tradizione romana: la Cacio&Pepe con lo Spaghettone Pasta Armando da 23 euro. I dessert sono venduti tutti a 20 euro: ci sono Tiramisù sferico, Ale4cioccolati, La Pavlova, la Cioccofrutta, Ho fatto una Cassata. Nella lunghissima Wine List spiccano bottiglie pregiate provenienti da ogni regione.