Nina Moric non sta bene: “Non ho paura, ma il dolore fisico mi sta consumando” Nina Moric preoccupa i fan mostrando sui social un esame istologico al quale si è sottoposta per verificare la natura di ripetuti problemi gastro intestinali. “Voglio solo spegnere questo atroce dolore”.

A cura di Giulia Turco

Nina Moric alle prese con i problemi di salute. La modella croata ha raccontato ai suoi fan su Instagram che sta attraversando un momento particolarmente doloroso. Oltre al rapporto a singhiozzi con il figlio Carlos avuto da Fabrizio Corona, a darle preoccupazioni ora si aggiungono alcuni esami medici che a giudicare dal suo sfogo non promettono bene.

L’esame istologico e l’attesa del referto

Ad allarmare i suoi follower è una Instagram Story che mostra lo scatto di un esame istologico. I risultati la aiuteranno a capire il problema di salute che le sta causando non pochi problemi di natura gastro intestinale. “Non ho paura dell’esito dell’esame istologico”, spiega sui social la modella. “Voglio solo spegnere questo dolore atroce. Pur avendo una soglia del dolore altissimo, questa volta il dolore fisico mi sta consumando”. Nel frattempo in attesa di risposte, Moric cerca di riposare, curandosi con la musica e l’arte, due sue grandi passioni.

Il rapporto distante con il figlio Carlos Corona

Nonostante l’amore che li lega, non è una novità che il rapporto di Carlos Corona oggi 20enne con la madre sia da tempo altalenante. Di mezzo ci sono le perenni incomprensioni tra la modella e Fabrizio Corona e la loro costante propensione alla polemica. Qualche mese fa aveva fatto discutere l’assenza della modella al compleanno del figlio. L’ex re dei paparazzi aveva subito puntato il dito contro l’ex compagna, accusandola di essere sparita da mesi dalla vita del figlio. Moric aveva allora pubblicato sui social le chat che dimostravano come invece avrebbe provato a contattare il ragazzo in diverse occasioni, senza trovare risposta. Frizioni che Carlos aveva tentato di risolvere chiarendo pubblicamente la questione: “Per me non è stato un problema, io e lei siamo legati, a prescindere dal compleanno, ci vogliamo bene”, aveva rassicurato Carlos. “Voglio che ci sia un po’ di armonia, bisogna lavorarci, ma la si può trovare”.