Nina Moric al figlio Carlos: “Non sei vittima, sei complice” e replica a Corona pubblicando le chat In queste ore, Fabrizio Corona ha accusato Nina Moric di essere sparita dalla vita di Carlos per tre mesi. La modella ha diffuso le chat che dimostrerebbero che, al contrario, ha cercato con insistenza suo figlio. Poi, ha pubblicato un messaggio per il diciannovenne.

A cura di Daniela Seclì

Non si placa lo scontro social tra Nina Moric e Fabrizio Corona. Nei giorni scorsi, l'imprenditore ha accusato l'ex moglie di furto, mentre la modella sostiene di avere subito un'aggressione. In queste ore, la quarantacinquenne è intervenuta su Instagram per replicare all'insinuazione del suo ex marito di essere sparita dalla vita del figlio Carlos Maria per tre mesi. Nina Moric ha pubblicato le chat in cui chiedeva di lui, poi si è rivolta direttamente a Carlos.

Le accuse di Fabrizio Corona a Nina Moric

Fabrizio Corona ha pubblicato un lungo video sul profilo Instagram del figlio Carlos, in cui ha dato la sua versione dei fatti circa i recenti episodi che lo hanno visto protagonista:

"La signora Moric è sparita dall'Italia da circa 3 mesi, non sentiva suo figlio Carlos da circa 3 mesi. Non solo non lo sentiva, non lo cercava neanche. Dopo tre mesi che è sparita, venerdì si è presentata chiamandolo e cercando di poter parlare con lui. Lui, siccome si era ripreso da un brutto periodo, mi ha chiamato chiedendomi: "Cosa faccio? Rispondo alla mamma?". E io gli ho detto: "Fai quello che vuoi fare, se ti senti di risponderle rispondi". Lui ha preferito non risponderle e le ha detto che poteva andarlo a trovare a casa".

Il video continua con le accuse di Corona alla sua ex moglie. A suo dire, la donna si sarebbe presentata a casa quando il figlio Carlos era da solo e davanti a lui, si sarebbe appropriata di 50 mila euro: "Si è recata nella stanza dove sapeva che vi erano i soldi della società, 50 mila euro in contanti, li ha presi e se li è portati via". Dunque, lui l'avrebbe denunciata e, a suo dire, con il presunto furto la modella avrebbe perso anche la stima di suo figlio: "L'umiliazione più grande è che ha perso un figlio e nell'aula di tribunale a denunciarla, ci sarà suo figlio".

Nina Moric replica a Fabrizio Corona e a Carlos Maria

Nina Moric ha pubblicato su Instagram, una serie di chat che dimostrano che avrebbe cercato il figlio. Ad esempio, il 5 aprile chiedeva notizie di Carlos alla signora Gabriella, nonna di Carlos e madre di Fabrizio Corona. Il 25 aprile, alla stessa donna chiedeva se Carlos stesse bene. La modella aggiunge: "Il 25 aprile, la nonna mi ha comunicato che ora Carlos ha il telefono, dopo le mie continue richieste di vederlo o almeno sentirlo. Questa crudeltà è disumana". Il 12 aprile, invece, veniva informata da una persona che non aveva visto il diciannovenne (ad agosto festeggerà 20 anni). Poi il messaggio a Carlos di questi giorni: "Ciao Carlos sono tua madre, se hai voglia chiamami. Ho provato a chiamarti ma non rispondi". Poi: "Carlos sono tua madre, mi chiami per favore". Quindi la risposta del figlio, accennata anche da Fabrizio Corona nel suo video: "Se vuoi vedermi dice papà vieni a salutarmi, purtroppo io non posso venire. Ciao, scusa". Dopo aver pubblicato questi messaggi, Nina Moric si è rivolta direttamente a suo figlio: