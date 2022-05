Nina Moric sulla lite con Fabrizio Corona: “Non è accettabile un trattamento del genere” Al Corriere della Sera, la modella croata il momento in cui l’ex marito le è piombato in casa: “Non è accettabile un trattamento del genere”

La notizia è stata una delle più lette del weekend: Fabrizio Corona è evaso dai domiciliari ed è piombato a casa di Nina Moric. Al Corriere della Sera, la modella croata racconta quei momenti: "Non è accettabile un trattamento del genere". L'avvocato di Fabrizio Corona, invece, ha minimizzato: "Una lite come tante tra un ex marito e una ex moglie". Nina Moric racconta: "Erano passate le 22 quando ho sentito le urla fuori dalla porta: non so come sia riuscito a salire. A quel punto ho chiamato i carabinieri, ma li aveva chiamati pure lui. Così sono arrivate tre pattuglie e mi sono trovata a casa nove-dieci militari. Mi sono messa a disposizione e ho detto che potevano perquisirmi la casa perché non avevo nulla da nascondere. E infatti alle due del mattino se ne sono andati, senza trovare nulla".

Il racconto

C'è un fatto, incontrovertibile: Fabrizio Corona era ai domiciliari, non sarebbe potuto uscire per andare da Nina Moric: "Non sapevo nemmeno che non avesse i permessi e non ci tengo a creargli dei casini. A me umanamente dispiace per lui, ma dopo tutti questi anni voglio mantenere un basso profilo e cercare la mia serenità. Non voglio mettermi in dinamiche che possano nuocergli, ma non accetto di essere calunniata". E sulla questione dei soldi:

Ma figuriamoci! Se vogliamo dirla tutta i soldi, e tanti, li deve lui a me: sto parlando di una cifra a sei zeri. E comunque c’è un detto indiano: con i soldi puoi comprare la casa, ma non le persone che ti fanno stare bene dentro la casa. È tutto veramente triste.

Il rapporto con il figlio Carlos Maria

Carlos Maria ha deciso di andare a vivere con suo padre, non era quindi presente al momento della lite. Nina Moric conferma: "Ne sono addolorata, ma so anche che questo è un momento transitorio, passerà. Temo che suo padre lo stia isolando dagli amici e da tutti, compresi i miei genitori e i parenti croati. Il mio augurio per lui è che sia sereno e felice".

