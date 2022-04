Fedez: “Fabrizio Corona mi odia, è ossessionato da me”, Belén Rodriguez gli spiega perché Fedez ha intervistato Belén Rodriguez nel corso del programma Muschio Selvaggio. Il cantante ha confidato alla conduttrice, l’ossessione che ritiene che Fabrizio Corona abbia nei suoi confronti.

A cura di Daniela Seclì

Fedez ha intervistato Belén Rodriguez nel corso del suo programma Muschio Selvaggio. Durante la chiacchierata, la conduttrice argentina è tornata con la mente a quando faceva parte dell'agenzia di Lele Mora. Queste dichiarazioni hanno fornito l'assist per parlare di Fabrizio Corona.

Fedez è convinto che Fabrizio Corona sia ossessionato da lui

Ma andiamo con ordine. Belén Rodriguez ha raccontato: "Ti dico la verità, come faccio sempre e a volte va a mio discapito. Sono stata nell'agenzia di Lele Mora. Tra l'altro è stato lui a procurarmi il permesso di soggiorno, perché io non riuscivo ad averlo. Sono durata due mesi e poi mi sono autolicenziata. Era un ambiente molto colorato diciamo". Fedez, allora, le ha chiesto: "E hai conosciuto Corona lì?", quindi ha aggiunto: "Sai che lui mi odia? Sai che ogni giorno fa una caz** di storia contro di me. È ossessionato".

La replica di Belén Rodriguez

Belén Rodriguez ha ammesso candidamente: "Sai che il tuo outfit l'ho visto dalle Stories di Corona?". Il cantante ha ribadito di essere certo che Fabrizio Corona nutra un'ossessione nei suoi confronti. La showgirl, inizialmente, ha sdrammatizzato: "Perché sei più tatuato di lui, è invidioso. Quando ero fidanzata con lui gli ho detto, che faceva prima a tatuarsi anche la lista della spesa. Così almeno se la ricordava. Ha tatuato la qualunque". E Fedez di rimando: "E fatteli due tatuaggi così non rompi più i cog**oni". Belén, poi, ha spiegato quale ritiene che sia la vera motivazione degli attacchi a Fedez (che tra l'altro sono al centro di una vicenda legale). La trentasettenne è convinta che per l'imprenditore, gli attacchi sui social siano solo un modo come un altro di fare notizia: