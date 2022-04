Fabrizio Corona news

Fabrizio Corona evade dai domiciliari e va a casa della ex Nina Moric: scoppia la lite per soldi Fabrizio Corona nella sera di ieri venerdì 29 aprile è andato a casa di Nina Moric: l’ex paparazzo ha accusato la ex moglie di avergli rubato dei soldi. Sono intervenuti i carabinieri per sedare la lite.

A cura di Giorgia Venturini

Tornano a essere i protagonisti di alcune liti Nina Moric e Fabrizio Corona. L'ultima, quella di ieri sera venerdì 29 aprile quando l'ex paparazzo è evaso dai domiciliari ed è andato a casa della sua ex moglie in un appartamento nella zona di Fondazione Prada a Milano. Qui, come riporta Il Corriere della Sera, i due hanno iniziato a litigare: Corona avrebbe accusato la modella della sparizione di alcuni soldi. Per calmare i due ex coniugi è stato necessario l'intervento dei carabinieri di Milano, chiamati dalla Moric. Allo stesso momento però ha fatto la stessa cosa l'ex paparazzo che ai militari ha raccontato di aver subito un furto.

Nessuna aggressione all'interno dell'appartamento

Stando alle prima informazioni, la modella avrebbe chiamato i carabinieri parlando di un'aggressione. Ma una volta in casa i militari del Radiomobile hanno capito che nell'appartamento non c'era stata nessuna forma di violenza nei confronti della donna: la Moric ha anche sottolineato di non essere lei la responsabile della sparizione dei soldi a cui faceva riferimento Corona. L'ex paparazzo valuterà nei prossimi giorni se procedere con una denuncia per furto. Non è chiaro intanto quanti siano i soldi in questione e dove li teneva l'ex paparazzo. Certo è che non si è trattata della prima lite tra i due: gli ex spesso si riempivano di accuse anche tramite i social.

Fabrizio Corona denunciato per evasione

Corona però dovrà chiarire un altro particolare: l'evasione dai domiciliari. Sta infatti scontando una pena ai domiciliari per alcuni problemi di salute e nella serata di ieri doveva essere in casa sua e non trovarsi nell'appartamento della ex. Per questo ora è stato denunciato a piede libero per evasione.