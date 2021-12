Fabrizio Corona sulle accuse di Nina Moric a Belén Rodriguez: “Cattiveria infinita, è insita in lei” Dopo le accuse di Nina Moric a Belén Rodriguez riguardanti il figlio Carlos Maria, è arrivata la reazione di Fabrizio Corona, ex marito della modella.

In queste ore, Nina Moric ha pubblicato su Instagram delle Stories in cui si scagliava contro Belén Rodriguez. La modella ha rivolto alla showgirl argentina delle accuse molto gravi. Ha pubblicato dei messaggi privati nei quali il figlio Carlos sembrava sostenere che Belén avesse tentato di baciarlo. Tutto falso, a quanto pare. I post pubblicati da Nina Moric sono stati cancellati. Troppo tardi, però. Le sue parole hanno causato la reazione dell'ex marito Fabrizio Corona e del figlio Carlos Maria.

La reazione di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha pubblicato un breve post su Instagram, nel quale ha commentato le accuse di Nina Moric a Belén Rodriguez. L'imprenditore ha scritto nelle Stories: "Regalo di Natale di Nina Moric. Ricordatevi cosa aveva fatto un anno fa. La sua cattiveria infinita che prima o poi si fa sentire sempre perché è insita dentro di lei". Un anno fa, Fabrizio Corona e Nina Moric si scambiarono attacchi pesantissimi. La modella accusò l'ex marito di aver minacciato di picchiarla. Corona replicò dandole della psicopatica mentre era in collegamento con il programma Live – Non è la D'Urso, costringendo Barbara D'Urso a interrompere l'intervista.

Le accuse di Nina Moric a Belén Rodriguez

Nina Moric ha pubblicato una serie di Instagram Stories indirizzate a Belén Rodriguez: "Ci possono essere momenti in cui siamo impotenti a prevenire l'ingiustizia, ma non ci deve mai essere un momento in cui non riusciamo a protestare". Quindi ha diffuso dei messaggi privati che ha attribuito al figlio Carlos Maria:

"Belén mi ha fatto bere, voleva farmi fumare, mi ha baciato in bocca. Voleva che la baciasse in bocca pure mio padre. Voglio stare con la mamma".

Poi, si è scagliata contro la showgirl: "Sei una madre come me, ti chiedo soltanto perché hai fatto questo a mio figlio il 23 dicembre. Sei madre!"

Carlos smentisce le accuse della madre Nina Moric

Carlos Maria Corona, figlio di Nina Moric, si è visto costretto a intervenire sui social per dare la sua versione dei fatti. Il diciannovenne ha dichiarato che quanto pubblicato dalla madre è frutto della sua immaginazione: