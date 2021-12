Belen rompe il silenzio dopo le accuse di Nina Moric e smentisce le voci sul suo conto Belen ha preferito restare fuori dalla vicenda delle accuse che Nina Moric le ha rivolto tirando il ballo il figlio Carlos e un presunto bacio scattato ad una festa. Ora però sui social la showgirl si lascia scappare una frecciatina.

A cura di Giulia Turco

Belen Rodriguez rompe il silenzio dopo la vicenda che negli ultimi giorni l'ha legata a Nina Moric. La modella croata aveva accusato pubblicamente la showgirl argentina di aver baciato il figlio Carlos Maria ad una festa. Tirando in ballo lo stesso ragazzo, figlio di Fabrizio Corona, Moric aveva mostrato sui social i presunti messaggi Whatsapp che Carlos avrebbe inviato in maniera privata spiegando l'accaduto. Il ragazzo aveva smentito prontamente, prendendo le distanze dalla madre: "Tutte st*onzate". Poche ore dopo le stories sono state rimosse dal profilo Instagram di Nina Moric. Immediata anche la replica di Corona senior: "La sua cattiveria infinita che prima o poi si fa sentire sempre perché è insita dentro di lei".

Belen Rodriguez smentisce le voci su Nina Moric

Belen, che si sta godendo le feste in montagna insieme a Luna Marie e ai suoi fratelli, aveva preferito restarne fuori. Tre giorni dopo le accuse pubbliche di Nina Moric tuttavia, su Instagram ha lanciato un messaggio piuttosto allusivo alla vicenda. L'occasione è quella di un post pubblicato sul suo profilo, è l'autografo di Sophia Loren con tanto di dedica dell'attrice. "L’unico autografo che avrei mai chiesto……..sarà anche perché siamo nate lo stesso giorno, sei sempre stata la mia grande musa!", scrive Belen. Nei commenti un utente coglie la palla al balzo per incalzare: "Nina Moric dice che tu l'hai chiesto a lei anni fa, che eri una sua fan". Pronta la risposta di Belen: "Diciamo che neanche questo è accaduto". Una doppia smentita insomma, che indirettamente mette a tacere le voci su quanto denunciato dalla modella croata.

Carlos Corona smentisce le accuse della madre a Belen

Una vicenda che sembra avere dell'incredibile, se non fosse che è tutto vero. Nella giornata del 26 dicembre Nina Moric si è vista sbugiardare pubblicamente da suo figlio, Carlos Maria Corona, dopo aver pubblicato presunti messaggi scritti dallo stesso ragazzo, che avrebbe raccontato alla madre di essere stato baciato da Belen, dopo che la showgirl lo avrebbe persino fatto bere e fumare. "Io Belen non l'ho mai vista, tutte quelle cose riportate non sono vere perché lei essendo una madre non ha mai fatto tutto questo né si sarebbe permessa, inoltre le voglio molto bene e niente, ragazzi, non credete a queste stron*ate".