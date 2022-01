Nina Moric sul presunto triangolo con Urtis e Corona: “Fabrizio a quei tempi era già con Belen”

Una nuova testimonianza apre di nuovo la parentesi del racconto di Giacomo Urtis fatto al Grande Fratello Vip. L'attuale concorrente ha lanciato uno scoop rivelando di avere avuto un rapporto a tre con un Vip e la moglie: in cima alla lista degli indiziati ci è finito Fabrizio Corona il quale, a distanza di poche ore dalla confessione fatta nella Casa di Cinecittà, ha rotto il silenzio. A corredo di una foto pubblicata su Instagram che lo vede abbracciato ad Urtis ha scritto, con tono ironico: "Amore mio… grande unico e solo, era un nostro segreto… dai!". A rivelare nuovi dettagli sulla vicenda ora è Nina Moric, l'ex moglie del paparazzo.

Nina Moric ha smentito a Dagospia di essere stata nel triangolo segreto confessato da Giacomo Urtis: "Lo giuro su mio figlio, non sono io il terzo incomodo di questa storia. Io a quell'epoca ero già separata da Fabrizio Corona, che già stava con Belen Rodriguez".

Ho conosciuto Giacomo Urtis in Sardegna nel 2005. Ero in vacanza ed ebbi un incidente in mare: fui morsa dalle meduse. In quell'occasione mi fu presentato come estetista e dermatologo. A quell'epoca era ancora etero e mi fece conoscere la sua fidanzata.