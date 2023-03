Fabrizio Corona news

Perché è stata chiesta una perizia psichiatrica su Fabrizio Corona Verrà eseguita una perizia psichiatrica nei confronti di Fabrizio Corona: l’ex paparazzo è a processo per aver rotto il vetro di un’ambulanza e per resistenza a pubblico ufficiale durante i momenti dell’arresto di due anni fa.

A cura di Giorgia Venturini

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Fabrizio Corona news ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il giudice ha disposto una perizia psichiatrica per Fabrizio Corona durante il processo che lo vede imputato per danneggiamento a un'ambulanza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e per un tentativo di evasione. Una decisione che rientrata in una procedura standard secondo il giudice della decima penale di Milano Cristina Dani, dal momento che si attua in tutti i procedimenti in cui l'imputato è accusato di resistenza a pubblico ufficiale. Toccherà alla psichiatra Marina Verga che avrà il compito di valutare la sua capacità di intendere e di volere al momento dei fatti e l'eventuale pericolosità sociale.

"Mi sembra giusto che il giudice disponga una perizia psichiatrica. Del resto al momento dei fatti Fabrizio era un detenuto ai domiciliari per motivi psichiatrici", precisa a Fanpage.it l'avvocato di Corona, Ivano Chiesa. Ma per quali fatti l'ex fotografo dei vip è seduto sul banco degli imputati?

Era il marzo di due anni fa quando un giudice del Tribunale di Sorveglianza aveva disposto che Fabrizio Corona ritornasse in carcere dal momento che aveva "ritrovato il proprio benessere" e che pertanto poteva lasciare i domiciliari – disposti infatti in quanto malato psichiatrico – e mettere di nuovo piede in cella. "Nonostante tutti gli atti medici dicevano il contrario", precisa a Fanpage.it l'avvocato Chiesa. Quello che è accaduto dopo lo hanno poi mostrato i video che lo stesso Corona ha pubblicato sui suoi social e altri realizzati da alcuni testimoni e da persone vicine all'ex paparazzo.

Una volta appresa la notizia del ritorno in carcere Fabrizio Corona su Instagram aveva detto: "Adesso vi faccio io vedere come si combatte l'ingiustizia. Pronto a dare la mia vita in questo paese ingiusto", pubblicando la foto della sua faccia ricoperta di sangue. "Corona aveva capito che era un provvedimento sbagliato, così è andato fuori di testa e si è taglio in diretta social", precisa l'avvocato. Nei video social era comparsa anche la madre di Corona che piangeva. In lacrime la donna ripeteva: "Non ho più dignità". Mentre il figlio cercava di rassicurarla: "Stai serena che già ho tante altre preoccupazioni".

Durante l'arresto poi la situazione è degenerata. Fabrizio Corona avrebbe dovuto consegnare il suo cellulare ai poliziotti con l'accordo che una volta sull'ambulanza loro glielo avrebbero ridato per poter chiamare e spiegare cosa stava accadendo al figlio. "Quando Fabrizio però è salito sull'ambulanza e ha chiesto il telefono, tutti hanno fatto finta di nulla. Fabrizio allora è andato fuori di testa. Preciso che non c'era nessun provvedimento che disponeva il sequestro del cellulare", aggiunge l'avvocato.

Il vetro dell’ambulanza rotto da Fabrizio Corona

Lo scontro con la polizia

Mentre è in ambulanza Corona con un pugno rompe il vetro del mezzo di soccorso, prima in strada in sono stati dei momenti di colluttazione con i poliziotti. "Corona ha già precisato che sarà lui a risarcire il vetro dell'ambulanza. Fabrizio è a processo per resistenza a pubblico ufficiale, ma erano otto agenti contro uno". Dopo quei fatti ci fu una sollevazione popolare di persone indignate, l'opinione pubblica difendeva Corona. L'avvocato Chiesa aveva poi fatto ricorso al Tribunale di sorveglianza e aveva vinto. L'ex agente fotografico è ora in affidamento terapeutico. "Per fortuna che in Italia ci sono persone come me e Fabrizio che non chinano mai la testa, mai. Ci dovete sparare", conclude il legale a Fanpage.it.