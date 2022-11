Fabrizio Corona news

“Il mio profilo Instagram chiuso senza alcun motivo”: così Fabrizio Corona ha fatto ricorso contro Meta Fabrizio Corona ha presentato ricorso al Tribunale di Milano contro Meta e Facebook perché è stato disattivato il suo profilo Instagram.

Fabrizio Corona, l'ex re dei paparazzi, ha presentato ricorso contro Meta Ltd e Facebook Italia Srl che avrebbero disattivato il suo profilo Instagram "senza preavviso e senza una motivazione espressa". Assistito dagli avvocati Ivano Chiesa, Giorgio Molinari e Giulia Ferrari, avrebbe chiesto al tribunale di Milano di intervenire sulla vicenda.

In una nota stampa i legali avrebbero spiegato che per un personaggio pubblico come Fabrizio Corona, l'oscuramento del profilo Instagram "comporta evidenti e gravissimi danni di immagini. Di qui la necessità di ricorrere al giudice".

La richiesta dell'ex agente fotografico

L'ex agente fotografico ha deciso quindi di ricorrere alla giustizia proprio perché, secondo quanto sostengono i suoi legali nella nota, questo è in linea con il suo essere "da sempre pronto a reagire di fronte a quelli che considera comportamenti prepotenti e arroganti".

Non è chiaro perché sia stato sospeso il profilo di Corona, ma in ogni caso lui stesso la ritiene un'ingiustizia e crede di poter avere un sostegno da parte di tutti coloro che hanno subito o subiscono lo stesso trattamento "da parte del colosso dell'informazione in questione".

Per i legali proprio Meta sembrerebbe non ricordare che in Italia "vale il principio costituzionale della totale libertà di espressione, libertà che non può essere soggetta a censure tantomeno da parte di un privato, come Meta Ltd, anche se quest'ultimo è una potenza economica".

Adesso bisognerà aspettare gli sviluppi di questa vicenda e soprattutto se sarà accolto o meno il ricorso. Da Meta invece non ci sarebbero state dichiarazioni in merito.