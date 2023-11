Fabrizio Corona news

“Fabrizio Corona è socialmente pericoloso”: la Questura chiede la sorveglianza speciale La Divisione anticrimine della Questura di Milano ha definito Fabrizio Corona “ancora socialmente pericoloso” nel parere con cui ha richiesto la riattivazione della sorveglianza speciale per un anno e sei mesi.

A cura di Giorgia Venturini

"Fabrizio Corona è ancora socialmente pericoloso". Così la Divisione anticrimine della Questura di Milano ha definito l'ex agente fotografico nel parere con cui ha richiesto la riattivazione della sorveglianza speciale per un anno e sei mesi con l'aggravamento dell'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria due volte a settimana. Se accettare o meno questa richiesta toccherà ora alla Sezione autonoma misure di prevenzione del Tribunale.

Nel dettaglio la Questura ha richiesto che venga riattivata da zero la sorveglianza speciale per un anno e sei mesi, la stessa che era stata già decisa e applicata nel maggio del 2012, poi interrotta quando nel 2013 per Fabrizio Corona, difeso sempre del suo avvocato Ivano Chiesa, si erano aperte le porte del carcere. Non solo: oltre alla sorveglianza speciale ora è stato chiesto per l'ex paparazzo l'obbligo di firma davanti alla polizia giudiziaria due volte a settimana. Per giustificare queste richieste la Questura si basa su una serie di segnalazioni e violazioni. L'udienza era stata fissata per la mattinata di domani martedì 14 novembre ma successivamente rinviata per un impedimento da parte dell'avvocato di Fabrizio Corona.

Intanto però la difesa ha fatto sapere che il parere della Questura dovrebbe tenere contro delle condanne definitive scontate a fine settembre con valutazioni e relazioni positive da parte dell'Ufficio per l'esecuzione penale esterna e del Tribunale di Sorveglianza. Secondo l'avvocato Chiesa quindi la questione "pericolosità" è associata al passato e non più a fatti presenti. A decidere della "pericolosità" e della sorveglianza speciale spetterà ai giudici della Sezione misure di prevenzione, presieduta da Fabio Roia.