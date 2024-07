video suggerito

Sigfrido Ranucci: “La mia assenza ai palinsesti non è per le ferie. In Rai si sa bene perché” Il conduttore di Report parla a Fanpage.it rispondendo al direttore Paolo Corsini che, ai palinsesti Rai, ha ridimensionato la protesta di Ranucci dicendo che la sua assenza fosse dovuta alle ferie: “Ero in ferie anche l’anno scorso, ma ai palinsesti ci sono andato”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Sigfrido Ranucci era l'assente illustre alla presentazione dei palinsesti Rai alla stampa che si è tenuta a Napoli il 19 luglio. Un gesto di protesta, come il giornalista e conduttore di Report ci aveva tenuto a precisare pochi giorni prima, denunciando il mancato rispetto dell'azienda nei confronti del programma, senza fornire spiegazioni ulteriori ma, come avevamo riportato su Fanpage, il malessere di Ranucci avrebbe avuto a che fare con una serie di promesse non mantenute dalla Rai, tra cui un mancato aumento di budget a fronte di un prolungamento del programma e la partenza d'orario anticipata alla domenica senza un access solido, vista la chiusura del programma di Serena Bortone.

Ai palinsesti è arrivata inevitabile la domanda sull'assenza di Ranucci a Paolo Corsini, responsabile del genere Approfondimento Rai, che ha sminuito la questione: "Ranucci? È in ferie, quando torna lo sento", per poi aggiungere:

Report è un fiore all'occhiello e nessun competitor può vantare i suoi numeri. Sotto l'anno della mia direzione, in cui Roberto Sergio è stato amministratore delegato, ha avuto un incremento in termini di numero di puntate originali e di durata di venti minuti con il massimo sostegno all'interno di cross promotional nelle nostre reti e di promozione altrove. È stata una mia scelta spostarlo alla domenica ed è stata una scelta vincente. Ranucci ha il massimo sostegno da parte nostra.

Il commento di Sigfrido Ranucci alle parole di Corsini

Parole, quelle di Corsini, che lasciavano intendere l'assenza di Ranucci fosse già prevista proprio in virtù del periodo di assenza dal lavoro. Contattato da Fanpage, il conduttore di Report ha commentato così le parole del direttore: "Le ferie sono obbligato a farle perché, in quanto dipendente Rai, devo prendere il 25% di ferie prima che ricominci Report. Anche l'anno scorso ero in ferie nello stesso periodo, mai ai palinsesti ci sono andato". Quindi Ranucci, senza aggiungere dettagli specifici, ha spiegato: "Corsini conosce i motivi per cui ho detto quelle cose, così come li conosce la dirigenza".

Ranucci contro Fazio e Berlinguer alla domenica sera

Le rivendicazioni di Ranucci nei confronti della Rai, da quanto apprendiamo da fonti interne, sono legate a richieste del conduttore alle quali l'azienda non avrebbe risposto positivamente. Tra queste le repliche integrali del programma al sabato (se ne era ampiamente parlato nei mesi scorsi), le repliche estive da non toccare, una maggiore tutela di Report anche in controprogrammazione interna alla Rai, vista la fiction che rischia di penalizzare il programma che da quest'anno dovrà vedersela non solo con Fazio sul Nove, ma anche con il raddoppio di Bianca Berlinguer su Rete4, che oltre al martedì sarà in onda anche alla domenica sera. Richieste alle quali la Rai ha evidentemente risposto con il silenzio e, da qui, la protesta di Ranucci.