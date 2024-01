Lo staff di Beatrice Luzzi ai fan: “I funerali celebrati in privato, rispettate questo dolore” Dopo ore di silenzio, l’entourage di Beatrice Luzzi è intervenuto per chiedere ai fan di rispettare questo momento consentendo alla famiglia dell’attrice di vivere il dolore in privato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

L’affetto che si è riversato su Beatrice Luzzi è ormai sotto gli occhi di tutti. L’attrice, considerata super favorita in vista della vittoria del Grande Fratello, ha dovuto abbandonare la Casa in seguito alla scomparsa dell’adorato padre. A partire da quel momento, sono state migliaia le testimonianze di affetto che hanno raggiunto Luzzi e la sua famiglia, in particolare da parte dei fan guadagnati nel corso della partecipazione al reality show di Alfonso Signorini. Ed è proprio ai quei fan che l’entourage dell’attrice si è rivolto per chiedere che la privacy della famiglia Luzzi sia rispettata in questo momento di dolore.

Il messaggio dell’entourage di Beatrice Luzzi

Sulla pagina Instagram dell’attrice, è comparso qualche minuto fa il seguente messaggio: “Beatrice e la sua famiglia, consapevole e grati delle numerose espressioni di partecipazione alla loro perdita, hanno espresso la volontà di fare dei funerali un momento privato, riservato ai parenti e agli amici più stretti. Invitiamo quindi i fan a rispettare il loro mondo di vivere il dolore e a non partecipare alla cerimonia”. Quindi, l’attrice ha invitato quanti volessero partecipare al dolore suo e dei suoi familiari a fare una donazione:

Per chi vuole essere presente con un pensiero, Beatrice ha suggerito l’associazione Libera di don Luigi Ciotti, di cui troverete il link qui sotto, per fare un mazzo di fiori, un messaggio contro le mafie e per la giustizia sociale. Vi ringraziamo per tutto l’amore riversato su Beatrice e i suoi cari in questo questo momento di sconforto. Lo staff

Beatrice Luzzi deciderà se rientrare nella Casa del Gf Vip

Beatrice, per il momento, ha deciso di abbandonare la Casa per stare vicina ai suoi familiari. Ma sarà solo lei, come appreso da Fanpage.it a poche ore dalla sua uscita dal gioco, a decidere se far terminare la sua esperienza al Grande Fratello oppure rientrare nella Casa dopo qualche giorno di comprensibile assenza dal video.