Beatrice Luzzi lontano dal GF, lo staff: "È in albergo, non sappiamo quando rientrerà" Un membro dello staff di Beatrice Luzzi, intervenuto in una room su X, ha dichiarato che la concorrente si trova in albergo, senza poter vedere nessuno, ma presto potrebbe rientrare nella casa.

A cura di Ilaria Costabile

La notizia che Beatrice Luzzi ha dovuto momentaneamente lasciare la casa del Grande Fratello ha sconvolto, e non poco, i fan dell'attrice che, infatti, non attendono altro che vederla varcare la porta rossa. Dopo l'annuncio ufficiale diramato dagli autori del reality di Canale 5, un membro dello staff della gieffina, intervenuto in una room su X (ex Twitter), avrebbe dichiarato che potrebbe rientrare molto presto.

Le parole dello staff di Beatrice Luzzi

La fanbase del Grande Fratello è piuttosto attiva e, infatti, ogni giorno ci sono commenti su tutto quello che accade nella casa. Ed è proprio da alcuni dei vari post pubblicati sui social dagli appassionati che è possibile risalire a nuove informazioni circa l'abbandono momentaneo del gioco da parte dell'attrice. Um membro del suo staff, infatti, sarebbe entrato in una room su X dove ha dichiarato: "Per il momento è chiusa in albergo e ovviamente non può vedere né sentire nessuno. Siamo altamente fiduciosi che possa rientrare, ma non sappiamo quando". Un messaggio che ha rassicurato i beniamini di Beatrice Luzzi, preoccupati per questa assenza così improvvisa.

La preoccupazione dei gieffini

Nel frattempo, anche nella casa iniziano a domandarsi cosa possa esserle accaduto, dal momento che non è stato comunicato neanche agli altri inquilini il motivo di questo allontanamento. Le uniche informazioni a riguardo le ha riferite Letizia che parlando con Paolo ha detto: "Ho parlato con loro in confessionale. Mi hanno detto di pensare come ci fosse una persona in meno, anche per la coreografia. Dobbiamo fare tutto pensando che lei non c’è. Anche il balletto va rifatto perché lei non ci sarà". Un'affermazione che fa presumere un'assenza più lunga del previsto e che avrebbe messo in agitazione anche gli altri concorrenti che sentono la sua mancanza: in una cena, infatti, Fiordaliso ha proposto un brindisi in onore dell'amica.