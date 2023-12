Beatrice Luzzi lascia il Grande Fratello: “Fuori temporaneamente per motivi personali” Beatrice Luzzi ha lasciato temporaneamente la Casa del Grande Fratello. “Per motivi personali”, specifica la trasmissione in un post che ufficializza la momentanea uscita della concorrente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

68 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Beatrice Luzzi ha lasciato temporaneamente la Casa del Grande Fratello. Lo annuncia la trasmissione attraverso i suoi canali ufficiali. Non sono stati svelati i motivi del momentaneo abbandono ma, complice la stanchezza palesata da Beatrice nel corso delle ultime settimane, i fan temono che Luzzi possa non rientrare in gioco. Erano stati i suoi figli, solo pochi giorni fa, a tentare di convincerla a non mollare per assicurarsi la possibilità di arrivare un finale. Ma che l'abbandono della concorrente diventi ufficiali è un’ipotesi remota, al momento. In quel caso, infatti, il GF avrebbe specificato la natura permanente dell’abbandono.

Le ipotesi a proposito dell’uscita di Beatrice Luzzi dalla Casa

Diversi sono coloro che ipotizzano che l’uscita di Beatrice dalla Casa sia legata a un problema di salute. La donna si era più volte lamentata di un dolore al ginocchio e, proprio nelle ultime ore, aveva rivelato di essere preoccupata per le condizioni del suo ginocchio. È possibile, quindi, che il temporaneo abbandono sia da attribuire alla possibilità per l’attrice di sottoporsi agli accertamenti del caso. Anche nella Casa, i concorrenti si stano interrogando a proposito dei motivi che hanno portato Beatrice a lasciare la Casa. È chiaro quindi che la produzione non abbia tenuto informati i gieffini, svelando loro le ragioni dell’assenza della coinquilina.

L’uscita di Beatrice Luzzi non influenzerà l’esito del televoto

È bene considerare che, indipendentemente dalla durata dell’assenza di Beatrice, la sua momentanea uscita dalla Casa non influenzerà il televoto di questa settimana. Il pubblico è stato chiamato a votare il proprio preferito tra Federico Massaro, Greta Rossetti e Marco Maddaloni. Il meno votato tra loro finirà direttamente al televoto eliminatorio previsto per la settimana prossima.