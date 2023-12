Beatrice Luzzi dopo la puntata del GF: “Non posso restare qui, voglio andare a casa” Beatrice Luzzi dopo l’incontro con i figli in puntata, al GF, ha rivelato ad alcuni suoi inquilini di voler tornare a casa: “I miei figli hanno bisogno di me, il secondogenito non ce la fa più. Non posso più restare, vorrei andare a casa”.

A cura di Gaia Martino

Nella casa del Grande Fratello Beatrice Luzzi, dopo la puntata, si è lasciata andare ad un lungo sfogo, sfociato in un pianto. La concorrente, dopo aver visto i suoi figli, ha confessato (di nuovo) la sua volontà di abbandonare il gioco. "Non posso più restare qui", ha dichiarato. Intanto, dal salotto, Massimiliano Varrese ha espresso parole di disprezzo dei suoi confronti: "Che pantomina, imbarazzante. Offende, ti da del bipolare, del co*ione, e poi va a piangere in giro".

Le confessioni di Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi dopo la puntata di ieri, 11 dicembre, ha confessato la volontà di andare via. "Sono tanti due mesi, per loro (i figli, ndr) sono tantissimi. Ne ho già fatti cinque" ha rivelato a Fiordaliso. "Se esci per i tuoi figli li fai sentire in colpa, li fai stare male. Non lo fare. Pensaci, sei la più forte" le ha consigliato l'inquilina. "Più forte? A me pare di essere la più fragile", la replica. Poi con Monia ha aggiunto: "Il secondogenito non ce la fa più".

Beatrice Luzzi ha confessato anche a Marco Maddaloni di voler tornare a casa, "a piangere". "Non posso più restare" ha continuato con Monia, "La cosa che mi turba molto è che il mio secondogenito non ce la fa e me ne sono accorta, io lo sapevo. Io lo sapevo che era arrivato, sì, è arrivato, nel senso che non ce la fa più. Ho avuto prima la conferma".

L'incontro con i figli in puntata

Beatrice Luzzi ha notato che i suoi figli hanno bisogno di lei, nonostante in puntata, durante la sorpresa, abbiano provato a incoraggiarla a lottare. "Ti stai comportando bene, se esci dai solo una soddisfazione" ha sostenuto Valentino, il primogenito, prima di metterla in guardia da Massimiliano Varrese. "Non è un uomo, si comporta così ma non lo è, è un vigliacco". "Lo so, non ne posso più, voglio venire a casa con voi" ha risposto l'attrice che, una volta rientrata nella casa di Cinecittà, ha litigato con il suo inquilino.