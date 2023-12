Massimiliano Varrese insulta Beatrice Luzzi mentre piange: “Che pantomima, ora va da quelli nuovi” Massimiliano Varrese nella notte, al Grande Fratello, ha insultato Beatrice Luzzi mentre piangeva per la mancanza dei suoi figli. L’attore ha sostenuto che stesse facendo una “pantomima”: “Prima offende e poi va a piangere in giro”.

A cura di Gaia Martino

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I rapporti tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese sono nuovamente tesi. Al Grande Fratello i due concorrenti sono tornati ad essere "nemici" e ieri sera, ad allontanarli ancora di più, è stato il commento di Valentino, il figlio di Beatrice Luzzi, che, nel tentativo di proteggere la madre, le ha sussurrato: "Non è un uomo, è un gran vigliacco". "È contro il regolamento" ha commentato l'attore in Casa, poi, dopo la puntata, non ha gradito il pianto della sua inquilina: "Che pantomima, ora piange".

Il commento di Massimiliano Varrese sullo sfogo di Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi dopo la puntata, nella notte, si è lasciata andare ad un lungo pianto. Avere visto i figli l'ha resa fragile: "La cosa che mi turba è il mio secondogenito, lui non ce la fa più". L'attrice si è sfogata con Monia, poi con Federico. Dal salotto una telecamera ha ripreso la reazione di Massimiliano Varrese alle lacrime della Luzzi: "Da tutti quelli nuovi sta andando. Guarda che pantomima, imbarazzante. Offende, ti da del bipolare, del cog*ione, poi va a piangere in giro. Se lo avessi fatto io, ero fuori. Oggi per me non esiste proprio più". La replica è arrivata da Anita: "Abbiamo visto di peggio".

Le lacrime di Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi dopo la puntata si è lasciata andare ad un momento di sconforto. L'incontro con i figli l'ha resa pensierosa, crede che il suo secondogenito, Elia, abbia bisogno di lei. "Non ce la fa più" ha dichiarato a Monia. Poi si è sfogata con Federico e Vittorio su Massimiliano: "Mi ha detto di non fidarmi di Massimiliano, non mi ha riportato notizie dall'esterno. Mi ha dato una sua opinione. Continua ad essere preferito, non capisco. Io sono strana, faccio valutazioni generali e non personali. Non è una battaglia inutile, però possono sembrare poco utili in una realtà piccola, in una cosmica è giusto così".