Beatrice Luzzi incontra i figli: “Varrese è un vigliacco”. L’attore protesta: “Non è corretto” Beatrice Luzzi incontra i figli Valentino ed Elia che la mettono in guardia rispetto al comportamento di Varrese: “Si comporta da uomo ma non lo è”. L’attore non ci sta.

A cura di Andrea Parrella

Al Grande Fratello è la sera di Beatrice Luzzi. Dall'inizio di questa edizione su di lei pesano alcune delle principali dinamiche della casa e anche in questi giorni di diatriba con Sara Ricci continua ad essere al centro del racconto del reality.

Beatrice Luzzi racconta il difficile rapporto con suo fratello

Nel corso della puntata dell'11 dicembre Beatrice Luzzi ha avuto modo di raccontarsi ad Alfonso Signorini, ripercorrendo la sua adolescenza e il rapporto con la madre e con il fratello: "Ero molto vicina a lui, ma ha avuto un episodio nella sua vita, verso i 16 anni, che lo ha portato altrove. Lui aveva caratteristiche e valori di un certo tipo che con quell'episodio ha dovuto estremizzare. Adesso siamo molto lontani come valori e forma mentale". Quindi ha parlato della sua condizione all'interno della casa:

Io sono carne da macello, ma non appena le ho fatto due appunti, ho preso tanto di quel fango che è così lontano da me.

L'incontro con i figli

Poi l'attrice ha avuto modo di incontrare i due figli, Elia e Valentino, che le hanno fatto visita. Tra loro un lungo abbraccio e un confronto di alcuni minuti, durante i quali i due ragazzi hanno incoraggiato la madre ad andare avanti, consolandola e mettendola in guardia rispetto alle persone che la infangano e, in particolare, a quella con cui ha avuto i maggiori scontri sin dall'inizio di questa edizione del reality. In particolare Valentino, il più grande dei due figli, l'ha invitata a resistere: "Ti stai comportando molto bene, se esci dai solo soddisfazione". Quindi ha aggiunto:

Non è un uomo, ma non è un uomo. Si comporta così ma non lo è, è un vigliacco.

Quindi Beatrice Luzzi ha chiesto: "Chi è, parli di Massimiliano Varrese? Lo so, io non ne posso più, voglio venire a casa da voi". Il figlio ha velatamente annuito e la cosa ha fatto immediatamente scattare Varrese, che assisteva alla scena dall'interno della casa. Al rientro di Luzzi, Varrese si è sfogato con gli altri: "Non credo che sia corretto portare certi messaggi dall'esterno".