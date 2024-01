Il Grande Fratello annulla il televoto dopo l’uscita di Beatrice Luzzi Dopo l’uscita di Beatrice Luzzi dalla Casa, il Grande Fratello ha annullato il televoto he vedeva coinvolti l’attrice, Sonia La Ferrera, Federico Massaro e Rosanna Fratello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Il Grande Fratello ha annullato il televoto di questa settimana dopo l’uscita di Beatrice Luzzi dalla Casa. L’attrice è stata costretta ad abbandonare il gioco a causa della morte del padre Paolo Luzzi, scomparso a 86 anni in seguito a una malattia che, solo poche settimane fa, lo aveva costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico, Già in quell’occasione, a Beatrice fu consentito di uscire per stare vicina al genitore. Dopo la morte dell’uomo, Luzzi ha deciso comprensibilmente di abbandonare la Casa per stare insieme ai suoi cari. Per questo motivo, in attesa di capire quale sarà la decisione di Beatrice per il futuro, il Grande Fratello ha annullato il televoto di questa settimana.

Il comunicato del Grande Fratello

“A causa dell’uscita di Beatrice Luzzi dalla Casa di Grande Fratello, il televoto, che vedeva coinvolti Sonia la Ferrera, Federico Massaro, Beatrice Luzzi e Rosanna Fratello, è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramise sms nella sessione annullata verranno rimborsati”: con questo comunicato, il Gf ha annunciato l’annullamento del televoto in corso.

L’uscita permanente di Beatrice Luzzi dalla Casa non è ancora ufficiale

Secondo quanto ha appreso Fanpage.it, l’uscita dell’attrice dalla Casa non è ancora definitiva. Beatrice non rientrerà nell’immediato ma sarà solo lei ad avere la facoltà di decidere se abbandonare il gioco in maniera permanente o rientrare nella Casa prossimamente. Lo staff che gestisce la pagina Instagram di Beatrice non ha tuttavia fatto riferimento a un eventuale rientro. “Stanotte è venuto a mancare l’architetto Paolo Luzzi, papà di Beatrice. Le nostre più sentite condoglianze vanno a Beatrice, Valentino, Elia, Alessandro e a tutti i famigliari. Beatrice lascia la casa per affrontare il lutto insieme ai suoi cari”, è il messaggio pubblicato sulla pagina Instagram dell’attrice. Saranno solo le prossime ore a fare chiarezza circa il futuro di Beatrice al GF.